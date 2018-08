Pärchen reist mit Fahrrad um die Welt - an Tag 369 sterben beide auf einer einsamen Bergstraße

Zwei verliebte junge Leute kündigen ihre Jobs und bereisen die Welt mit dem Fahrrad. Sie erfüllen sich damit einen Traum - der sie am Ende das Leben kostet.

Washington - Es klingt wie eine perfekte romantische Geschichte: Jay Austin und Lauren Geoghegan aus den USA kündigten ihre Jobs und begaben sich auf Weltreise. Mit Fahrrädern starteten sie in Südafrika, ihre Route führt sie unter anderem durch Marokko, Ägypten, Spanien, Frankreich, die Türkei - und an viele weitere Orte.

Ihre Reise dokumentieren sie auf Instagram. Zu sehen: Atemberaubende Natur, unzählige Fahrradreperaturen und eine glückliche junge Frau, die es laut der Beschreibung ihres Freundes schafft, auch nach fünf Tagen ohne Dusche um 6 Uhr morgens gut auszusehen.

“Ich habe schon zu viele Sonnenuntergänge verpasst.“

Das Paar, das seit 2012 zusammen ist, erfüllte sich mit dieser Reise einen lange gehegten Lebenstraum, wie die New York Times berichtete. Jay, der bereits die USA mit einem Motorroller bereiste, Europa mit dem Zug, in Namibia und Indien war, steckte Lauren mit seiner Abenteuerlust an. Er wollte in keinen Meetings und Telefonkonferenzen mehr „die besten Jahre seines Lebens verschwenden“, schrieb er auf seinem Blog: „Da ist Magie draußen, in dieser wunderschönen, großen Welt - ich habe schon zu viele Sonnenuntergänge verpasst.“

Lauren habe sich durch ihn verändert, berichtete eine Freundin der Zeitung. Sie sei schon vor Beginn der Reise des Paares besorgt gewesen, da Jay eine viel höhrere Toleranz für Gefahrensituationen als Lauren hatte.

Letzter Stop: Tajikistan

Als das Paar das Abenteuer startete, richtete es sich einen Instagram-Account und einen Blog ein, um die Reise zu dokumentieren, wie so viele andere Welten-Bummler auch. "Radeln seit Juli 2017 um den Planeten", lautet die Beschreibung auf ihrem Kanal „simplycycling“. Daneben zwei kleine Emoticons von Fahrradfahren und die Reiseroute: Afrika, Europa, Asien. "Im Moment in Tadschikistan."

Dann die traurige Wendung: Dort endet ihre Reise schließlich für immer. Das mehrheitlich muslimische Tadschikistan ist die ärmste der ehemaligen Sowjetrepubliken. Das landschaftlich reizvolles Gebirgsland zieht zahlreiche Touristen zum Wandern und Radfahren an. Vier Tage vor ihrem Tod laden Jay und Lauren das letzte Bild hoch. Es beschreibt die beschwerlichste Etappe ihrer Reise, in 4.655 Metern Höhe, mit dünner Luft und Schnee.

Tag 369 kostete Jay und Lauren ihr Leben

Tag 369 dürfte ein ganz normaler Reisetag, wie jeder andere, für das Pärchen gewesen sein. Jay und Lauren fuhren auf einer Bergstraße zusammen mit anderen Fahrradtouristen, als ein Auto der Gruppe entgegenkam. Es bremste nicht ab, sondern raste direkt auf sie zu, vier Menschen starben, darunter Jay und Lauren. Schnell wurde bekannt, es war kein Unfall mit Fahrerflucht, wie zunächst angenommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Anschlag, bei dem das Pärchen ums Leben kam sowie ein Schweizer und ein Niederländer.

„Die Welt, ein fürchterlicher Ort? Ich glaube das nicht“

Gar nicht lange vor dem Anschlag berichtete das Pärchen von einer unglaublich gastfreundlichen Familie in Marokko, die den beiden wie selbstverständlich Schlafplätze bot und für sie kochte. „Du liest die Zeitung und du sollst glauben, dass die Welt ein großer, fürchterlicher Ort ist. Ich glaube das nicht. Im Großen und Ganzen sind Menschen freundlich", beschreibt Jay seine Gedanken nach dem Erlebnis. „Es gibt keine größere Erkenntnis aus unserer Reise", schließt Jay.

rm