Zwischenfall im Vatikan: Papst schlägt Frauenhand - und bereut es  

Am Silvesterabend ist es im Vatikan zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei wollte eine Frau Papst Franziskus einfach nicht loslassen - was eine empörte Reaktion zur Folge hatte - nun bereut er es.

Am Silvesterabend besuchte Papst Franzisku s in Rom die Weihnachtskrippe.

in Rom die Weihnachtskrippe. Viele Gläubige säumten den Platz - eine von ihnen wollte seine Hand nicht loslassen.

Papst Franziskus reagierte daraufhin deutlich und vehement - nun bittet er um Verzeihung.

Update vom 1. Januar 2019, 22.21 Uhr: Ausgerechnet der sonst so friedliebende Papst hat mit einer ungewöhnlich ruppigen Aktion für den ersten Internethit des neuen Jahres gesorgt: Bei einem Bad in der Menge am Silvesterabend auf dem Petersplatz in Rom zerrte eine Gläubige derart energisch am Arm von Papst Franziskus (83), dass dieser fast stürzte und sich nur durch Schläge auf die Hand der Frau wieder lösen konnte.

Papst Franziskus bittet um Verzeihung

Die Bilder und Videos vom päpstlichen „Geduldsverlust“, für den sich Franziskus am Mittwoch öffentlich entschuldigte, wurden in Online-Netzwerken bereits hunderttausende Male angesehen.

„Wir verlieren oft die Geduld“, gestand Franziskus bei der Messe am Neujahrstag im Vatikan. „Das passiert mir auch. Ich entschuldige mich für das schlechte Beispiel von gestern“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.

In seiner Neujahrsmesse hatte Franziskus mehr Mitspracherecht von Frauen gefordert. Gewalt gegen Frauen bezeichnete er als "Schändung Gottes".

Zwischenfall im Vatikan: Frau wollte Papst Franziskus nicht loslassen - dann wird er handgreiflich

Erstmeldung vom 1. Januar 2019

Rom - Der Papst wird fast jeden Tag von Gläubigen umringt und angefasst - jetzt aber wurde es Franziskus offensichtlich deutlich zu viel: Eine Frau wollte am Silvesterabend seine Hand nicht loslassen, als der 83-Jährige am Petersplatz in Rom unter vielen Gläubigen die Weihnachtskrippe besuchte.

Papst Franziskus: Vehemente Reaktion gegenüber Frau

Auf dem Video ist zu sehen, dass Papst Franziskus zunächst zahlreichen Menschen die Hand schüttelt. Als er sich schon wieder von der Menschenmenge wegbewegen will, greift eine Frau nach seiner Hand. Die Frau reißt ihn geradezu zu sich- und Franziskus gibt ihr sichtlich erbost ihrer Hand einen Klaps. Im Netz sorgte das auch für böse Kommentare.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Pontifex Körperkontakt zurückweist, wie Merkur.de* berichtet. Im März zog er mehreren Menschen bei einer Audienz in Italien die Hand weg, weil sie diese küssen wollten. Später erklärte der Vatikan dazu, Franziskus habe dies aus Hygienegründen getan, weil er die Verbreitung von Keimen habe verhindern wollen.

