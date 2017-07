40.000 Festival-Besucher singen Linkin-Park-Song - Gänsehaut!

Dieser Moment ging beim Parookaville 2017 richtig unter die Haut. In Gedenken an den Chester Bennington legte das niederländische DJ-Duo Showtek den Song „In the End“ von Linkin Park auf.

Weeze - „Der Sänger von Linkin Park, Chester, ist gestorben. Und wir wollen etwas Liebe verbreiten für jemanden, der so viel für die Musikindustrie getan hat“, mit diesen Worten moderiert Showtek den Song an. Auf der riesigen Leinwand sind Fotos des gestorbenen Sängers zu sehen.

Schon nach den ersten Takten singen die 40.000 Festival-Besucher voller Inbrunst mit: „In the End, it doesn't even matter how hard you try.“ (Am Ende ist es egal, wie hart du es versucht hast.) Die DJs hatten das Lied fast ausgeblendet - so laut waren die Fans.

Die offizielle Facebookseite Parookaville hat das Video auf ihrer Seite mit dem Kommentar: „Einer dieser Gänsehaut Momente... Danke Showtek! Danke Parookaville-Bürger! Ruhe in Frieden, Chester“ geteilt.

Der Clip wurde schon 1,1 Millionen Mal angeklickt und mehr als 17.000 Mal geteilt (Stand: 23. Juli 2017; 8.24 Uhr).

Weltweit trauern Fans um den Linkin-Park-Sänger Chester Bennington. Er wurde am Donnerstag im Alter von 41 Jahren tot in seinem Haus in Palos Verdes Estates nahe Los Angeles gefunden worden. Einen Tag danach stand die Todesursache offiziell fest: Es war Suizid. Die Band sagte ihre geplante Tournee ab.

Das Electronic-Dance-Festival Parookaville findet in Weeze an der deutsch-niederländischen Grenze (Kreis Kleve im Regierungsbezirk Düsseldorf) auf einem ehemaligen Militärflughafen statt.

Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.risendienst-psychiatrie.de/.

