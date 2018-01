Polizei findet 28-jähriges Model in BMW - enthauptet und zerstückelt 

Polizeibeamte haben die enthauptete und zerstückelte Leiche eines 28-jährigen Models in Washington County gefunden - aufgeteilt auf zwei Koffer. Die Ermittlungen dauern an.

Washington County - Am Donnerstag haben Polizeibeamte in Washington County das getötete Model Sara Z. gefunden - zerstückelt und enthauptet. Die Leichenteile der getöteten 28-Jährigen seien auf zwei Koffer aufgeteilt gewesen, die in dem Kofferraum eines BMWs gefunden wurden, wie oregonlive.com berichtet.

Die örtliche Polizei bestätigte, dass sie von einem möglichen Mord bereits ausgegangen waren - später hatten sie dann die Koffer entdeckt. Zusätzliche Informationen würden vorerst aufgrund der andauernden Ermittlungen nicht zur Verfügung gestellt werden. Dem Nachrichtenportal zufolge sei bereits ein Verdächtiger ausfindig gemacht worden. Dieser habe dann versucht sich umzubringen - erfolglos. Die Beamten hätten den bisher nicht identifizierten Täter verhaftet.

Die junge Frau war ihrer Facebook-Seite zufolge Schauspielerin und Model, außerdem Mutter. Sie hatte Fotos ihres Sohnes veröffentlicht. „Sara war lustig, gütig und eine großartige Mutter“, beschrieb eine Bekannte die 28-Jährige laut oregonlive.com. Die Ermittlungen dauern an.

