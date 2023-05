9 Männer verraten auf Reddit, warum sie gerne High Heels tragen

Männer in High Heels, warum nicht? © Hussein Malla/ APA Picturedesk

High Heels, also hohe Absätze, sorgen für einen beschwingten Gang, sind sexy und können fit halten. Das sollte Männern nicht vorenthalten werden.

Ob Stilettos, Wedges oder Blockabsätze - die Modeindustrie, aber auch die Gesellschaft hat High Heels lange Zeit nur Frauen zugeordnet. Sie gehörten ja quasi zu den weiblichen Waffen. Die Frage nach dem „Warum“ ist allemal berechtigt, waren High Heels historisch gesehen ja eigentlich eine Erfindung für den Mann. Und außerdem, sollte man meinen, dass heutzutage ja wirklich jede:r selbst über sein Outfit bestimmen kann. Diese 9 Reddit-User wollen mit dem Geschlechterklischee brechen und verraten, warum auch Männer High Heels tragen sollten.

1. „Ich mag einfach, wie sie aussehen“

„Ich bin 24, männlich und trage High Heels, weil ich einfach mag, wie sie aussehen, und dass ich dann zudem auch noch größer wirke, ist echt hilfreich, weil ich sonst ein Zwerg bin.“ -theguywhoisin

2. „Tanzen macht darin viel mehr Spaß“

„Ich tanze Hip-Hop seit fast 15 Jahren, irgendwann ist mir das dann zu langweilig geworden und ich hab einfach das Tanzen auf Heels ausprobiert. Jungs, ich sage euch, das macht einfach viel mehr Spaß - probiert es aus!“ -yandilos

3. „Sie helfen bei meinen Rückenproblemen“

„Als Mann liebe ich meine 7-cm-Absätze. Ich bin, seitdem ich sie trage, viel selbstbewusster und zufriedener. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie meine Rückenprobleme lindern.“ -NowJustAndrew

4. „Ich wünschte, die Schuhindustrie würden noch mehr für Männer herstellen“

„Es ist so toll, dass High Heels in so vielen Bereichen punkten. Ich wünschte nur, dass die Schuhindustrie noch mehr für Männer herstellen würde. Das wird halt noch eine Weile dauern, wie es scheint.“ -platypusprayer

5. „Viel zu viele Kleidungsstücke wurden von der Damenmode eingenommen“

„Viel zu viele Kleidungsstücke, die an Männern genauso heiß aussehen (wenn nicht sogar noch hotter), wurden von der Damenmode ‚beansprucht‘, und die Leute haben zu viel Angst, sie wieder an die Männer zurückzubringen - super schade.“ -VulpesVeritas

6. „Ich liebe es, wie die Zehenspitze betont wird“

„Ich wünschte, es gäbe mehr Modelle für Männer, die noch höhere Absätze haben. Da wird die Zehenspitze so schön betont - ich liebe das!“ -redneckgymrat

7. „Die Wadenmuskulatur sieht definierter aus“

„High Heels bewirken, dass die Wadenmuskulatur definierter aussieht, was das gesamte Männer-Bein meiner Meinung nach attraktiver macht.“ -namesaremptynoise

8. „Der Sound ist angenehm“

„Den Sound, den Absätze beim Gehen machen, ist für mich einfach angenehm.“ -Shalune

9. „Nicer Ar***“

„Sagen wir es so, für Männer ist es ein Push-up-BH für den Ar***.“ -TheBananaKing

