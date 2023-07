Regionalzug in Brandenburg evakuiert: 350 Reisende betroffen

Erneut ist ein Regionalzug der Deutschen Bahn mit einigen Hundert Fahrgästen liegen geblieben. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Schon wieder ist ein Zug der Deutschen Bahn auf offener Strecke liegengeblieben. Betroffen war dieses Mal ein RE nach Berlin-Südkreuz - und mit ihm etwa 350 Menschen.

Berlin - Erneut ist ein Regionalzug der Deutschen Bahn mit einigen Hundert Fahrgästen in Brandenburg auf offener Strecke liegen geblieben. Der Regionalexpress wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin kurz vor Schönfließ nördlich von Berlin evakuiert, etwa 350 Passagiere waren betroffen.

„Die Reisenden konnten in einen anderen Zug umsteigen, der extra dafür angehalten wurde“, sagte sie. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Zunächst war unklar, warum der RE5 von Stralsund nach Berlin-Südkreuz kurz vor 16.00 Uhr bei hohen Sommertemperaturen liegen blieb. Der Zug sei abgeschleppt worden, hieß es. Der Bahnhof Schönfließ sei wegen der Panne zeitweise gesperrt gewesen.

Erst am Sonntagabend war ein Regionalzug der Deutschen Bahn mit einigen Hundert Fahrgästen bei großer Hitze in der Nähe des S-Bahnhofs Birkenwerder auf der Strecke liegen geblieben. Nach Bahnangaben war ein technischer Defekt an der Oberleitung der Grund dafür. dpa