Bräutigam aus Bayern stirbt bei Busunglück in Österreich: Busfahrer kommt ebenfalls ums Leben

Von: Martina Lippl

Österreich: Deutscher Reisebus stürzt über Böschung – ein Passagier verstirbt noch am Unfallort. © Mike Vogl/APA/dpa

Ein deutscher Reisebus ist in Österreich bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Ein Urlauber wurde tödlich verletzt. Der Busfahrer (51) ist im Krankenhaus verstorben. Der Bus stammt aus Passau (Bayern).

Update vom 28. Februar, 10.02 Uhr: Nach dem schweren Reisebusunfall in Österreich ist auch der Busfahrer verstorben, berichten übereinstimmenden mehrere österreichische Medien. Der 51 Jahre alte Fahrer war bei dem Unfall Samstagnacht bei Schladming lebensgefährlich verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsteams mussten den 51-Jährigen aus dem Wrack befreien. Sein Zustand war kritisch. Drei Tage kämpften Ärzte um sein Leben. Nun ist der Busfahrer Dienstagfrüh seinen Verletzungen erlegen.

Bräutigam aus Bayern stirbt bei Busunglück in Österreich: Große Anteilnahme – „Unfassbar, riesiger Schock“

Update vom 27. Februar, 8.30 Uhr: Der Rodelausflug in der Nähe von Schladming sollte ein unbeschwerter Tag mit Freunden vor der Hochzeit werden. Der Junggesellenabschied endete in einem Alptraum. Auf der Rückfahrt verunglückt der Reisebus in Österreich. Der Bräutigam (31) stirbt bei dem schweren Unfall. Sieben Menschen werden schwer verletzt. Der Zustand des 51-jährigen Busfahrers ist kritisch.

Die Junggesellen-Gruppe bestehend aus 32 Männern waren am Samstagabend auf dem Heimweg als der Bus in der letzten Kurve vor Schladming über die Böschung stürzte und sich mehrfach überschlug. Ersthelfer waren schnell vor Ort, doch für den 31-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Der Bräutigam stammte aus der Marktgemeinde Triftern (Landkreis Rottal-Inn). „Es ist ein tragischer Vorfall“, sagte Bürgermeisterin Edith Lirsch laut der Nachrichtenagentur dpa. In dem kleinen Ort kenne man sich. Viele der jungen Leute seien in Vereinen aktiv. „Man nimmt deshalb großen Anteil.“

Von einer Tragödie und einem großen Verlust spricht der Kommandant der Feuerwehr Lengsham. Wie die Mittelbayerische Zeitung berichtet, war der 31-Jährige bei der Feuerwehr zehn Jahre lang als Jugendwart aktiv und sehr in seiner Mannschaft engagiert gewesen. „Es ist für uns alle noch unfassbar und ein riesiger Schock.“

Reisebus stürzt über Böschung: Tödlicher Verletzer soll Bräutigam (31) gewesen sein

Update vom 26. Februar, 15.27 Uhr: Ein Rodelausflug einer Reisegruppe aus Niederbayern (Passau) endete mit einem schweren Unglück. Bei der Rückreise aus Österreich kam der Reisebus mit 32 Passagieren an Bord in einer Kehre bei Schladming von der Straße ab und stürzte mehrere Meter über eine Böschung. Bei dem Ausflug soll es sich um einen Junggesellenabschied gehandelt haben.

Besonders tragisch: Ein 31-Jähriger kam ums Leben – es soll sich um den Bräutigam unter der Gruppe gehandelt haben. Das berichten österreichische Medien, wie die Kleine Zeitung. Der Busfahrer (51) und weitere Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. 26 Passagiere seien leicht verletzt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Schladming auf Facebook. Nach dem Busunglück waren Ersthelfer durch Zufall sofort zu Stelle.

„Unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug fuhr ein Bus, besetzt mit Feuerwehrkameraden, welche sofort die Unfallstelle absicherten und als Ersthelfer fungierten“, heißt es im Einsatzbericht zu lesen.

Zunächst ist die Unfallursache noch unklar. Über ein Bremsversagen werde vonseiten der Polizei laut lokalen Medien spekuliert. In der Nacht hatte es dort nur ein wenig geschneit. Bereist 2017 sei es jedoch an der Stelle zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein Lkw, der nicht mehr bremsen konnte, war damals auch dort über die Böschung auf das Flachdach der Garage gekracht. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Unglück in Österreich: Reisebus aus Bayern stürzt über Böschung – ein Toter

Update vom 26. Februar, 9.54 Uhr: Der deutsche Reisebus stammte aus dem Raum Passau (Bayern) und war auf der Rückreise von einem Rodelausflug, so die neuesten Erkenntnisse. Am späten Samstagabende verunglückte der Bus in Österreich. Auf der Landstraße bei Schladming kam der Bus mit 32 Passagieren von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Mehrmals soll sich der Reisebus überschlagen haben, bevor er auf dem Flachdach eines Firmengeländes landete.

Deutscher Reisebus aus Passau (Bayern) verunglückt in Österreich - 31-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Drei Insassen waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für einen 31-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch an seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Ein weiterer Passagier und der Busfahrer (51) wurden schwer verletzt nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache für das tödliche Busunglück ist zunächst noch unklar. „Der Reisebus wurde über Weisung der Staatsanwaltschaft Leoben sichergestellt und wird von Sachverständigen begutachtet werden“, berichtete die Polizei.

Unglück in Österreich: Deutscher Reisebus stürzt über Böschung – ein Toter

Erstmeldung vom 26. Februar 2023

Schladming – In der Steiermark (Österreich) auf einer Landstraße bei Schladming hat sich Samstagnacht (25. Februar) ein schwerer Busunfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten ereignet. Der deutsche Reisebus mit 32 Insassen war gegen 23.15 Uhr zunächst aus unbekannter Ursache in einer Kehre von der Straße abgekommen und die Böschung hinuntergestürzt. Er kam dann auf dem Flachdach eines Firmengebäudes zum Liegen, teilt die österreichische Polizei am Sonntag mit.

Österreich: Deutscher Reisebus stürzt Böschung hinab – Passagier (31) stirbt noch an der Unfallstelle

Bei dem Unfall wurde ein deutscher Staatsbürger tödlich verletzt. Ein weiterer Passagier sowie der Busfahrer (51) – beide ebenfalls deutsche Staatsbürger – wurden mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser Schladming und Schwarzach gebracht.

Von den 32 Insassen waren drei Personen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, berichtet das ORF. Für einen 31 Jahre alten Deutschen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die meisten anderen Businsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt oder blieben unverletzt, so die Polizei. Die Gruppe im Bus sei nach einem Rodelausflug auf der Rückreise gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Steiermark, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Nach ersten Erkenntnissen waren den Angaben zufolge nur Männer an Bord des Busses.

Österreich: Deutscher Reisebus stürzt in Kehre über Böschung. Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Unglücksort im Einsatz. © Christoph Schlüsslmayr/BFV LIEZEN/APA/dpa

Österreich: Deutscher Reisebus verunglückt in der Steiermark

Der Busunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der Landstraße L722 in Richtung Schladming in der sogenannten „Schlösselkehre“. Der Reisebus wurde von der Feuerwehr mit Stützen gesichert, um einen weiteren Absturz zu verhindern, berichtet das ORF. Schließlich sei das Fahrzeug mit einem Autokran geborgen worden. 160 Kräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettung sowie ein Kriseninterventionsteam seien am Unfallort im Einsatz gewesen. Ermittlungen zur genauen Unfallursache würden noch laufen. Der Busfahrer sei aufgrund seiner schweren Verletzungen zunächst noch nicht befragt worden. (ml)