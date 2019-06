Faszinierende Bilder von Riesendemo - so geht Rettungsgasse

Zwei Millionen Menschen haben am Sonntag in Hongkong demonstriert. Es geht um ein umstrittenes Gesetz. Beeindruckend waren die Bilder aber aus einem anderen Grund.

Hongkong - Zwei Millionen Menschen sind am Sonntag in Hongkong wieder zu Protesten gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In den sozialen Netzwerken geht derzeit allerdings ein Video zu einem ganz anderen Seitenaspekt viral: Bei dem Kurznachrichtendienst kursiert in diesen Tagen ein beeindruckendes Video. Es zeigt, wie die riesige Menschenmenge rasend schnell eine Rettungsgasse bildet, um Platz für einen Krankenwagen zu schaffen - auf deutschen Straßen teilweise kaum vorstellbar.

Deutschland: Probleme mit der Rettungsgasse - Schockumfrage vom DRK

Immer wieder gibt es auf deutschen Autobahnen Probleme mit der Rettungsgasse. Erst kürzlich dauerte einem Mann der Stau zu lange - er wendete in der Rettungsgasse und krachte fast in ein Polizeiauto, wie Merkur.de* berichtete. Werden Rettungsgassen blockiert oder gar nicht erst gebildet, kann das für die Verletzten ernsthafte Konsequenzen haben. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat zu dem Thema eine erschreckende Umfrage veröffentlicht: bei 80 Prozent aller Einsätze verlieren die Retter wertvolle Zeit.

Hongkong: Demonstrationen gegen umstrittenes Auslieferungsgesetz

Die Demonstrationen in Hongkong richten sich gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz und die chinatreue Regierung. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat sich zwar mittlerweile für die Tumulte entschuldigt, die ihr Entwurf für das Gesetz ausgelöst hat, eine formale Rücknahme des Gesetztes lehnte sie jedoch ab - auch ein Rücktritt komme nicht infrage. Die EU stellte sich zwischenzeitlich hinter die Demonstranten - sehr zum Ärger Chinas.

