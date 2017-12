Chlorgas! Säureunfall in Österreich - 37 Menschen verletzt

Chlorgas! Großeinsatz in Aschach an der Donau (Österreich).

Bei einem Arbeitsunfall in einer Fabrik in Österreich sind 37 Menschen verletzt worden. Aus einem Tank im Werk ist Chlorgas ausgetreten.

Aschach an der Donau - In einem Werk zur Herstellung von Maisstärke in Aschach an der Donau trat nach Angaben der Firmenleitung am Montagvormittag an einem Tank Chlorgas aus.

Die betroffenen Mitarbeiter klagten über Atemwegsbeschwerden, neun von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher des Konzerns Agrana.

200 Mitarbeiter evakuiert

„Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.“ Das Werk sei vorsorglich geräumt worden. Davon seien 200 Mitarbeiter betroffen. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Agrana hat weltweit 55 Standorte, 8600 Mitarbeiter und einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro.

