„Toni Erdmann“-Schauspieler Peter Simonischek (76) ist tot - erste Details zur möglichen Todesursache bekannt

Der Schauspieler Peter Simonischek ist vielen als Winfried in „Toni Erdmann“ bekannt. Nun ist er im Alter von 76 Jahren gestorben.

Update vom 31. Mai, 13.17 Uhr: Die traurige Nachricht kam für viele überraschend. Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist tot. In der Nacht auf Dienstag ist der gebürtige Grazer im Kreise seiner Familie zu Hause in Wien (Österreich) verstorben, teilte das Wiener Burgtheater mit. Über die Todesursache ist offiziell zunächst nichts bekannt. Peter Simonischek soll offenbar an Krebs gestorben sein. Das berichten die Salzburger Nachrichten. In der Stadt Salzburg hängen demnach noch Plakate mit seinem Gesicht, die für einen kleinen Auftritt am 9. Juni werben. Das zu kommt es nun nicht mehr.

Seit einigen Monaten mehrten sich Gerüchte über eine mögliche Krebserkrankung, ist in österreichischen Medien zu lesen. Mitte 2022 solle der Krebs diagnostiziert worden sein, heißt es. Offenbar war die Krankheit schon weit fortgeschritten. Der Burgschauspieler präsentierte noch auf der Berlinale im Februar seinen Film „Der vermessene Mensch“. An Silvester stand er noch auf der Bühne der Wiener Staatsoper als Gefängniswärter Frosch in der „Fledermaus“ auf der Bühne. Nun trauert die Film- und Theaterwelt um eine Legende.

„Toni Erdmann“-Schauspieler und Filmliebling Peter Simonischek (76) ist tot

Erstmeldung vom 30. Mai 2023

Wien – Der Schauspieler Peter Simonischek ist in der Nacht vom 29. Mai auf den 30. Mai 2023 im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Das bestätigt das Wiener Burgtheater. Zuvor hatte der österreichische Standard über den Tod des österreichischen Schauspielers berichtet. Über die Todesursache ist zunächst nichts bekannt.

Simonischek gilt als einer der größten Schauspielstars des deutschsprachigen Raums. Der Burgtheaterstar brillierte auf der internationalen Bühne und ist Theaterliebhabern sowie dem TV-Publikum bekannt. Die Trauer um den Schauspieler ist groß.

„Toni Erdmann“-Star: Peter Simonischek ist tot

Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek – hier auf einem Foto von der Berlinale 2023 - ist gestorben. © IMAGO

„Mit Peter Simonischek verliert das Burgtheater einen liebevollen, fürsorglichen Kollegen, einen Freund, einen Herzensmenschen, eine überragende Persönlichkeit. Einen Menschen, der Stellung bezog, der Interesse an den Themen der Zeit hatte und für seine Meinung eintrat“, schreibt das Burgtheater.

Peter Simonischek spielte den „Jedermann“ von 2002 bis 2009 bei den Salzburger Festspielen. Seit 1999 war er Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Zuvor war er 20 Jahre lang ab 1979 Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Neben dem Theater machte der gebürtige Grazer auch im TV und Kino Karriere. In kleinen Rollen im „Tatort“, „Bella Bock“ und „Der Alte“ war Simonischek zu sehen.

Die Tragikomödie „Toni Erdmann“ macht Peter Simonischek international bekannt. Mit einem schrägen Gebiss und schrägen Späßen treibt der Schauspieler als alternder Musiklehrer seine ehrgeizige Tochter (Sandra Hüller) in den Wahnsinn. „Toni Erdmann“ von Mare Ade wurde sogar 2017 zum Oscar nominiert. Simonischek erhielt als bester Darsteller für seine Rolle den Europäischen Filmpreis (2016) – als erster österreichischer Schauspieler.

Zuletzt spielte Peter Simonischek im Historiendrama über die deutsche Kolonialgeschichte „Der vermessene Mensch“.

Peter Simonischek bewarb sich heimlich für ein Schauspielstudium

„Ich wollte Drachenfliegen, hab‘s aber nie versucht“, antwortete der Schauspieler in einem Interview zu seinem 75. Geburtstag mit der Kleinen Zeitung im Jahr 2021. Im Interview bedauerte er auch, den Hamlet nie gespielt zu haben. Am 6. August (2023) wäre der Schauspieler 77 Jahre alt geworden. Nun ist der Bühnen- und Filmliebling erstorben.

Peter Simonischek wuchs in Markt Hartmannsdorf auf und ging in St. Paul/Lavanttal ins Gymnasium. Sein Vater war Zahnarzt und wünschte sich auch für seinen Sohn ein Medizinstudium. Die Zahntechniker-Ausbildung brach Peter Simonischek jedoch ab, schmiss sein Architektur-Studium und bewarb sich heimlich für das Schauspielstudium an der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz. Mit Blick zurück auf seine Karriere eine gute Entscheidung.

