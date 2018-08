Verdächtiger festgenommen: Mindestens vier Tote bei Schießerei in Kanada

Mindestens vier Menschen sind bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Ein komplettes Stadtviertel wurde abgeriegelt, ein Verdächtiger wurde mittlerweile festgenommen.

Brunswick/Kanada - Bei einer Schießerei im Osten Kanadas sind nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Die Polizei rief die Bewohner von Fredericton in der östlichen Provinz New Brunswick am Freitag auf, in ihren Häusern zu bleiben. Die Umstände der Schießerei waren zunächst unklar, eine verdächtige Person wurde mittlerweile festgenommen.

Laut dem Fernsehsender CBC ereignete sich die Schießerei in einem Wohngebiet. Rettungskräfte seien im Einsatz. Es handele sich um einen "noch andauernden Vorfall" erklärte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Erst vor wenigen Tagen wurde einem deutschen Touristen in Kanada in den Kopf geschossen.

AFP

