Schock-Video: 18 Tote bei Brand in China

Taizhou - Bei einem Brand in einem Massagesalon in China sind 18 Menschen ums Leben gekommen und 18 weitere verletzt worden. Ein Viedeo zeigt die dramatischen Momente.

Das Feuer brach am Sonntagnachmittag in dem mehrstöckigen Gebäude in der östlichen Provinz Zhejiang aus, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete. Demnach starben acht Menschen in den Flammen, zehn weitere erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Auf Videos, die auf You Tube veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie Menschen im zweiten Stock in Panik aus dem Fenster sprangen. Dicker Rauch quoll aus dem Gebäude, zerbrochenes Fensterglas lag verstreut. Auch die darüberliegenden Stockwerke wurden durch die Flammen beschädigt. Die Ursache des Brands war zunächst unklar, es gab aber eine Festnahme.

In Chinas Gebäuden werden häufig die Brandschutzvorschriften missachtet. Dann kann es passieren, dass Türen verschlossen und Fluchtwege blockiert sind.

afp