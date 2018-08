Schocknachricht für die Queen: Langjähriger Weggefährte bei Unfall gestorben

Diese Nachricht dürfte Königin Elizabeth II. erschüttert haben. Ihr langjähriger Arzt und Wegbegleiter starb bei einem Fahrradunfall mit einem Lastwagen.

London - Ein langjähriger Arzt der britischen Königin Elizabeth II. ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Wie der Buckingham-Palast am Donnerstag mitteilte, wurde die Queen über den Tod des 67-jährigen Peter Fisher formiert. Nach Angaben der Polizei war er am Mittwochmorgen mit einem Lastwagen zusammengestoßen, als er im zentralen Londoner Stadtteil Holborn mit dem Fahrrad unterwegs war. Er starb noch am Unfallort.

Nach Informationen der Zeitung "Evening Standard" hatte Fisher 15 Jahre lang zum Ärztestab der Queen gezählt. Überdies war er der Präsident der Londoner Fakultät für Homöopathie und ein international anerkannter Fachmann in diesem Gebiet.

Die Polizei rief nach dem tödlichen Verkehrsunfall mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Der Lkw-Fahrer wurde nicht festgenommen.

Fisher war bereits der achte Fahrradfahrer in diesem Jahr, der bei einem Verkehrsunfall in der britischen Hauptstadt ums Leben kam. Die Radfahrer-Organisation Cycling UK forderte als Konsequenz bessere Schutzmaßnahmen für Radfahrer. Nachdem in dem Gebiet in Holborn in den vergangenen fünf Jahren bereits vier Radfahrer ums Leben gekommen seien, müssten Lastwagen endlich wirksam auf Abstand gehalten werden, erklärte der Experte der Organisation für Verkehrssicherheit, Duncan Dollimore.

afp