Attacke mit Kettensäge - Schweizer Täter im Grenzgebiet flüchtig

Fünf Menschen verletzt

Ein Polizist patrouilliert in Schaffhausen in der Innenstadt hinter einem Absperrband.

Ein Schweizer attackiert Menschen am helllichten Tag in einem Büro mit einer Kettensäge. Die Polizei kennt den vorbestraften Täter, er gilt als aggressiv. Versteckt er sich jetzt in deutschen Wäldern?