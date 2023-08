Sieben Stunden ohne Essen, Wasser und frische Luft – Passagiere sitzen in Flugzeug fest

Ein virales TikTok zeigt, wie eine Passagierin die Zustände im Flugzeug schildert. Die Airline äußerte sich bisher nur verhalten zu den Vorwürfen.

Newark/Kassel – Stundenlang mussten die Passagiere eines Fluges von Newark nach Rom im Flugzeug ausharren, während an diesem Reparaturen stattfanden – nur um dann zu erfahren, dass ihr Flug gestrichen wurde. Und all das bei Temperaturen zwischen 70 und 80 Grad Fahrenheit (21 bis 28 Grad Celsius), ohne Wasser und Essen. Eine Passagierin filmte, wie eine andere dem Flughafenpersonal den Vorfall schilderte und postete das Video auf TikTok. Das Department of Transportation (DOT) untersucht den Fall nun.

Flugzeug hat sieben Stunden Verspätung: Passagiere müssen ohne Wasser und Essen ausharren

Nach dem Einsteigen war den Passagieren schnell klar, dass etwas nicht stimmte. Die Temperatur innerhalb des Flugzeugs war ungewöhnlich hoch. Kurz darauf dann die Gewissheit: „Die Klimaanlage funktionierte nicht“, berichtet Christine Ieronimo, die Krankenschwester für Intensivpflege ist, dem Sender CBS7. Auch hierzulande startet nicht jedes Flugzeug pünktlich – jeder dritte Flug startet in Deutschland mit Verspätung.

Zunächst hieß es, der Fehler könne schnell behoben werden, weshalb die Gäste an Bord bleiben sollten. Schlussendlich mussten Ieronimo und die anderen Passagiere jedoch sieben Stunden lang an Bord des Flugzeugs ausharren. Nur um dann zu erfahren, dass ihr Flug überhaupt nicht mehr stattfinden würde. Daraufhin beschwerte Christine Ieronimo sich beim Flughafenpersonal. Eine andere Passagierin filmte dies und postete das Video auf TikTok.

In dem kurzen Clip sieht man, wie Ieronimo sichtlich aufgebracht, aber dennoch sachlich schildert, was an Bord der Maschine vorgefallen ist. „Sie haben nicht einmal Wasser verteilt“, schildert die Krankenschwester und verweist auch darauf, dass Babys, Schwangere und alte Menschen an Bord gewesen seien. Diese Personengruppen reagieren auf Hitze besonders sensibel.

Sieben Stunden ohne Essen und Wasser: Department of Transportation untersucht den Vorfall

„Es wurde kein Essen und kaum Wasser verteilt. Der Sohn einer Frau fand eine Kiste mit Wasser, die irgendwo versteckt war, und verteilte sie an verschiedene Kinder und ältere Erwachsene“, beschreibt Bianca Dragone, die das TikTok filmte, die Verhältnisse an Bord des Flugzeugs dem Nachrichtenportal Newsweek.

Sollte tatsächlich kein Wasser ausgegeben worden sein, wäre das sowohl ein Verstoß gegen die Regeln der Airline als auch die Vorgaben des DOT. „Das Ministerium nimmt jeden Verstoß gegen die Verpflichtungen der Fluggesellschaften im Zusammenhang mit Verspätungen auf dem Rollfeld sehr ernst und untersucht den genannten Vorfall mit United“, heißt es laut CBS7 in einem Statement des Department of Transportation zu dem Vorfall.

Die Reaktion seitens United ist bisher verhalten. „Wir gehen der Sache nach und werden uns melden, sobald wir etwas darüber berichten können“, äußerte sich ein Sprecher der Airline gegenüber Newsweek. Eine Passagierin von Japan Airlines hatte ebenfalls eine albtraumhafte Flugreise, nachdem ihr das falsche Essen serviert wurde. (sp)