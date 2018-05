Singapore Airlines planen Rekordflug: Fast 19 Stunden über den Wolken

Singapore Airlines (SIA) hat am Mittwoch den längsten Linienflug der Welt angekündigt.

Singapur - Singapore Airlines (SIA) hat am Mittwoch den längsten Linienflug der Welt angekündigt: Im Oktober soll ein SIA-Airbus vom Flughafen Singapur-Changi aus 18 Stunden und 45 Minuten lang ununterbrochen in der Luft bleiben - bis zur Landung nach etwa 16.700 Kilometern auf dem Flughafen New York-Newark. An Bord des Langstrecken-Airbus vom Typ A350-900ULR sollen 161 Passagiere sein - 67 in der Business Class und 94 in der Premium Economy Class.

Bisheriger Rekord liegt bei Doha-Auckland

Bislang hält Qatar Airways den Weltrekord. Flug 921 benötigt von der katarischen Hauptstadt Doha ins neuseeländische Auckland 17 Stunden und 40 Minuten. Singapore Airlines plant nach eigenen Angaben auch einen Non-Stop-Flug mit dem Airbus vom Stadtstaat nach Los Angeles. Dass keine Economy Class angeboten wird, hängt offenbar damit zusammen, dass sich die Airline im Wettbewerb mit anderen Fluggesellschaften eine wohlhabende Kundschaft erschließen will.

AFP