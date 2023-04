Skifahrer gräbt vom Schnee verschütteten Snowboarder aus – Video zeigt dramatische Rettung

Rettungsaktion auf dem Mount Baker

Dramatische Rettungsaktion auf dem Berg! Ein Snowboarder stürzte in einen Baum und ein Skifahrer handelte sofort. Er rettete ihm wohl das Leben.

Mount Baker – Dramatische Rettungsaktion auf dem Mount Baker im Bundesstaat Washington! Ein Youtube-Video zeigt einen Skifahrer bei der Rettung eines Snowboarders, der in einer Baumhöhle voller Schnee feststeckt. Francis Zuber aus New York hat das Video Ende März auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Mittlerweile wurde es über eine halbe Million Mal angeklickt (Stand: 5. April).

Gegenüber CBC Vancouver berichtet Francis Zuber über das Ereignis. Der Nachrichtensender hat das Ereignis außerdem auf TikTok veröffentlicht. Francis Zuber sei am 3. März in einem abgelegenen Gebiet auf dem Berg – etwa 140 Kilometer südöstlich von Vancouver – Ski gefahren, als er aus dem Augenwinkel einen „roten Blitz“ an sich vorbeizischen sah. Der Snowboarder Ian Steger aus Washington war gestürzt und wurde durch den Aufprall an einem Baum unter einer Schneedecke begraben.

Skifahrer Francis Zuber kämpft sich durch den Schnee zu dem verschütteten Ian Steger

Im Video ist zu sehen, wie sich Zuber durch den tiefen Pulverschnee zum Snowboarder kämpft. Allein das Snowboard führt ihn an den Ort, an dem Steger vergraben liegt. Zunächst gräbt er mit den Händen.

Seiner Einschätzung nach hätte der Snowboarder unter der Schneedecke ähnlich wie bei einer Lawine nur noch wenige Minuten zu leben gehabt, bis er erstickt wäre.

+ Der aus New York stammende Skifahrer Francis Zuber rettete den Snowboarder Ian Steger. © YouTube/ Francis Zuber

„Wir gehen davon aus, dass er zwischen fünf und sieben Minuten verschüttet war. Er war wahrscheinlich bei einem Drittel oder in der Mitte seiner möglichen Überlebenszeit“, sagt Zuber gegenüber CBC Vancouver. Dieser Gedanke habe ihn sehr beängstigt.

„Als ich endlich zu ihm kam und seine Atemwege freimachte, konnte er mit mir sprechen. Das war eine große Erleichterung.“ Dann packte Zuber eine Schneeschaufel aus seinem Rucksack und begann, Steger vollständig auszugraben.

Neue Freundschaft: Das Erlebnis hat die beiden Skisportler zusammengeschweißt

Francis Zuber schaffte es, Ian Steger zu befreien. Die beiden seien jetzt gute Kumpels. Das Erlebnis in den Bergen hat die zwei Jungs zusammengeschweißt. „Wir waren eigentlich erst gestern bei Baker“, erzählt Francis Zuber gegenüber CBC Vancouver. Ian Steger sei wohlauf. „Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und es ist schön, ihn näher kennenzulernen.“

Ein großes Lob spricht Francis Zuber an die Skipatrouille und die Such- und Rettungsdienste aus. Denn sie würden diese Dinge jeden Tag machen, nur tragen sie dabei keine Sportkamera wie er auf dem Kopf. „Sie bekommen nicht den Dank und die Anerkennung, die sie verdienen“, appelliert der Retter gegenüber CBC Vancouver.

Rubriklistenbild: © YouTube/ Francis Zuber