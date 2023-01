In Wüsten könnte es bald regnen - dank neuartiger Solaranlagen

Von: Zülal Acar

Forscher arbeiten unentwegt an Methoden, um auch in Trockengebieten Wasser zu gewinnen. © picture alliance/dpa | Teresa Dapp

Arabische Forscher haben anhand eines Modells herausgefunden, dass sich an trockenen Küsten mithilfe von Solaranlagen künstlich Regen erzeugen lässt. Auf diese Weise könnte der Wasserbedarf von fünf Millionen Menschen gedeckt werden.

Thuwal/Mekka - Wasser ist eine knappe Ressource. Die vom Menschen gemachte Erderwärmung macht sich direkt bei den globalen Wasserkreisläufen bemerkbar. Dürren, Hitzewellen und sinkende Grundwasserspiegel nehmen zu, wie bund.net berichtet. Ausgerechnet in unmittelbarer Nähe zum Meer gibt es in manchen Regionen der Erde sehr trockene Gebiete: Küstenwüsten. Sie befinden sich etwa im Süden Afrikas oder in Südamerika. Auch an den Küsten entlang des Roten Meeres ist es sehr trocken. Dabei ist die Luft über dem Meer dort sehr feucht. Ein Paradoxon.

Forscher aus Saudi-Arabien haben nun eine Methode entwickelt, mit der sich künstlich Regen über dem Roten Meer erzeugen lässt. Somit könnte künftig über trockenen Gebieten dem Wassermangel entgegengewirkt werden.

Wärme sorgt für Regeneffekt

Das Team um Suleiman Mostamandi von der King Abdullah University of Science and Technology hat mittels einer Simulation herausgefunden, dass eine dunklere Oberfläche den Feuchtigkeitstransport an Land ankurbelt. Wie spektrum.de berichtet, sollen große Photovoltaikanlagen hierbei die Lösung sein.

Denn bedeckt man die trockene Küstenoberfläche mit großflächigen Solaranlagen, erwärmt sich dort der Boden. Infolgedessen steigen der Temperaturunterschied zur Meeresoberfläche sowie das Druckgefälle. So werden Luftströmungen und der Feuchtigkeitstransport angetrieben. Die vom Land aufsteigende warme Luft sorgt dafür, dass mehr feuchte Luft vom Meer aufsteigen und schließlich aufs Land hinabregnen kann.

