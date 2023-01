Altgedientes U-Boot der spanischen Marine wird in Cartagena zum Museum

Von: Sandra Gyuratis

Spaniens dienstältestes U-Boot „Tonina“ im Einsatz: Jetzt soll das gute Stück in Cartagena ein Museum werden. © Ministerio de Defensa de España

Einmal an Bord eines U-Boots gehen: In Cartagena wird das dienstälteste U-Boot der spanischen Marine ausgestellt. Was die alte „Tonina“ von ihren brandneuen Nachfolgern unterscheidet, steht in diesem Artikel:

Cartagena – Seit 17 Jahren liegt das dienstälteste U-Boot der spanischen Marine im Hafen von Cartagena im Südosten von Spanien auf dem Trocknen. Nun erwartet die ausgemusterte „Tonina“ eine neue Aufgabe. Das U-Boot, das 1972 vom Stapel lief und 2005 ausgedient hatte, soll in Cartagena zum Museum werden, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Marine setzt sich seit Jahren für die Ausstellung des U-Bootes „Tonina“ ein, auch, um für die Armada Werbung zu machen. Derzeit wird im Hafen von Cartagena die High-Tech-Version der „Tonina“ getestet. Das brandneue U-Boot „Isaac Peral“ lief kürzlich in Cartagena vom Stapel und stammt aus rein spanischer Produktion.