„Wasserkrieg“ in Spanien: Bauern gehen auf die Barrikaden

Von: Sandra Gyuratis

Bauern aus dem Süden Spaniens protestieren in Madrid gegen Wasserkürzungen: „Ihr lasst uns ertrinken, aber nicht im Wasser.“ © dpa/Manu Fernandez

Spaniens Flüsse führen immer weniger Wasser. Deshalb sollen Bauern ihre Felder mit Wasser aus Entsaltzungsanlagen versorgen. Warum die Landwirte damit ganz und gar nicht einverstanden sind, steht in diesem Artikel:

Madrid – Wasser ist in Spanien ein ganz heikles Thema. Wie hochbrisant, politisch und emotional es ist, hat eine Großdemonstration in Madrid gezeigt. Tausende von Bauern gingen am 11. Januar auf die Straße, weil sie teureres Wasser aus den Entsalzungsanlagen statt aus Flüssen nutzen sollen, wie costanachrichten.com berichtet.

Das Umweltministerium sieht sich angesichts des Wassermangels gezwungen, die Flüsse zu schützen. Die Landwirte aus dem Süden sehen dagegen ihre Existenz gefährdet, wenn sie kein Wasser aus dem Norden mehr bekommen.