St. Patricks Day: So feiert die Welt den irischen Nationalfeiertag 

Es ist wieder so weit: Wie jedes Jahr am 17. März feiert Irland seinen Nationalfeiertag. Doch auch viele andere Nationen zelebrieren den St. Patrick‘s Day.

Chicago/London/München - Am 17. März feiert Irland seinen Nationalfeiertag, den St. Patrick‘s Day. Doch nicht nur in Irland, sondern auch in Metropolen wie München, London, Boston oder New York veranstalten Menschenparaden, um dem irischen Bischof Patrick zu gedenken, der als erster christlicher Missionar Irland gilt und von irischen Katholiken als Heiliger verehrt wird.

Die ganze Welt wird an diesem Tag ein bisschen grüner. Vom Colosseum in Rom über die Münchner Allianz Arena und die Pyramiden von Gizeh bis zum Opernhaus in Sydney erstrahlen bedeutende Bauwerke am St. Patrick‘s Day in grünem Licht. Die spektakulärste Würdigung liefert Chicago. In der drittgrößten Stadt der USA wird am irischen Nationalfeiertag sogar der Chicago River grün eingefärbt, mit Absicht!

+ Chicago River Is Colored Green To Celebrate St. Patrick's Day © AFP / SCOTT OLSON Und auch die Royals feiern den St. Patrick‘s Day. Mit einer traditionellen Parade wurden die Feierlichkeiten eröffnet. In der britischen Hauptstadt würdigte Herzogin Kate den irischen Nationalfeiertag, natürlich in den passenden Farben. Ihr Mantel, von Alexander McQueen, und ein passender Hut wurden zum absoluten Hingucker des Tages.