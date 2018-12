Studenten beim Liebesspiel auf Uniflur erwischt - Video zeigt pikantes Detail 

Was sich diese beiden Studenten aus Edinburgh während einer Uni-Party leisten, ist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen.

Edinburgh - Dass Uni-Partys meist feuchtfröhlich verlaufen, dürfte allen bewusst sein. Dass auch der ein oder andere Absturz folgt, der einen für einige Wochen mit gesenktem Haupt durch die Uni-Flurs schleichen lässt, kann auch passieren. Doch was sich diese beiden Studenten, während einer Uni-Party der schottischen Universität Edinburgh geleistet haben, ist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen.

Edinburgh: Wer an der Universität Edinburgh studiert, gehört zur Elite

An der schottischen Universität Edinburgh studieren nur die Besten. Pro Jahr bewerben sich etwa 60.000 Menschen an der Universität. Davon werden nur etwa 8 Prozent als Studenten zugelassen.

Immerhin gilt die Universität Edinburgh als eine der wichtigsten und prestigeträchtigsten Universitäten im Vereinigten Königreich. Sie zählt zu den Top-20 Universitäten der Welt. Nur etwas mehr als 36.000 auserlesene Studenten haben es in den engen Kreis der Elite-Uni geschafft.

Edinburgh: Diese Größen sind Absolventen der Elite-Uni

Die Universität Edinburgh brachte 23 Nobelpreisträgern und drei Premierminister des Vereinigten Königreichs sowie zahlreiche internationale Staats- und Regierungschefs hervor. Zu ehemaligen Studenten der Elite zählen außerdem historische und wissenschaftliche Größen wie der Naturforscher Charles Darwin oder der Erfinder Alexander Graham Bell.

Die Elite-Uni weist darüber hinaus auch enge Verbindungen zur britischen Königsfamilie auf. So war Prinz Philip, der Duke of Edinburgh und Ehemann der Queen, von 1953 bis 2010 Ehrenrektor der Universität Edinburgh. Prince William erhielt, wie große britische Medien berichteten, im Jahr 2000 eine vorläufige Zulassung der Universität. Seine guten Noten ermöglichten die Zulassung.Pippa Middleton, die jüngere Schwester von Herzogin Kate war Studentin für englische Literatur an der berühmten Universität.

Edinburgh: Pikantes Detail im Video sorgt für Lacher im Netz

Die Universität Edinburgh pflegt also einen einwandfreien Ruf. Doch das nun aufgetauchte Video, das im Appleton Tower der Universität Edinburgh aufgenommen wurde, wirft nun einen Schatten auf die sonst so perfekte Elite-Uni. Während einer Uni-Party haben zwei Studenten wohl etwas zu tief ins Glas geschaut und alle elitären Hemmungen über Bord geworfen.

Ein Video, das in einem Uni-Gebäude aufgenommen wurde und sich rasend schnell über Snapchat verbreitete, zeigt Unfassbares: Zwei völlig besoffene Studenten übermannte das Verlangen nacheinander und so trieben sie es ungeniert auf dem Uni-Flur.

Die junge Frau zog sich die Hose komplett aus, beim jungen Mann hängt sie noch an den Knöcheln. Sie sitzt mit weißen Socken auf ihrem edlen Ritter.Doch das beste am Video ist ein pikantes und witziges Detail: Die beiden liebeshungrigen Studenten sind während ihres Ausrittes im Uni-Flur einfach eingeschlafen. Dort lagen sie dann in eindeutiger Pose und was machen ihre elitären Mitstudenten? Sie filmten die an Peinlichkeit nicht zu übertreffende Situation und verbreiteten das Video auf Snapchat. Wie die Elite-Uni diesen schlüpfrigen Vorfall findet, oder die beiden Studenten von der Uni flogen, ist nicht bekannt.