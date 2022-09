Tattoos könnten bald sogar mithilfe eines Pflasters möglich sein, zeigen Forschende

Erfinder Mark Prausnitz hält ein Tattoo-Pflaster mit Miniatur-Nadeln in die Kamera. © Georgia Tech/dpa

Forschende aus den USA entwickeln Microneedle-Pflaster, mit denen kleine Tattoos vollkommen schmerzfrei auf die Haut übertragen werden.

Ganz viele kleine Mini-Nadeln bohren sich beim Microneedling in die Haut. Diese Methode kommt auch in der ästhetischen Medizin immer wieder zum Einsatz, zum Beispiel dann, wenn Falten gestrafft und Pigmentflecken ausgemerzt werden. Bei Impfungen wie der gegen SARS-CoV-2 könnten Microneedle-Pflaster den Impfstoff sogar noch effizienter in unseren Körper bringen. Auch beim Tätowieren sind sie eine kostengünstige Lösung, fanden Forschende aus den USA heraus.

