Tausende Helfer kämpfen gegen Feuer in Munitionslager in Ukraine

Nach dem am Dienstagabend ein Brand in einem ukrainischen Munitionslager ausgebrochen ist, kämpfen tausende Menschen gegen das Feuer.

Kalyniwka - Nach dem Ausbruch eines schweren Brandes in einem westukrainischen Munitionslager haben am zweiten Tag mehr als 2300 Rettungskräfte den Kampf gegen die Flammen fortgesetzt. Es gebe noch immer Detonationen, teilte der Zivilschutz am Donnerstagmorgen mit. „Wenn die Explosionen aufhören, können wir bis zum Ende des Tages die Brände lokalisieren“, sagte Zivilschutzchef Nikolaj Tschetschotkin örtlichen Medien. Am Mittwoch hatten Flugzeuge 128 Tonnen Wasser über dem Munitionsdepot abgeworfen.

Verteidigungsminister Stepan Poltorak zufolge waren 83 000 Tonnen Munition auf dem Gelände des Arsenals gelagert. Das Feuer auf dem etwa 15 Kilometer von der Großstadt Winnyzja entfernten Areal südwestlich von Kiew war am Dienstagabend ausgebrochen. Mehr als 30 000 Menschen wurden aus der Umgebung in Sicherheit gebracht. Zwei Menschen wurden verletzt. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre sind in der Ukraine mindestens drei Munitionslager explodiert.

Die Behörden in Kiew gingen nach ersten Berichten von Sabotage aus. Die Militärstaatsanwaltschaft ruderte am Donnerstag zurück, sie habe keine Belege für einen Brandanschlag.

