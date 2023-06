David gegen Goliath: Mutiger Hund stellt sich Elefant in den Weg – und schlägt ihn in die Flucht

Von: Helena Gries

Ein Elefant ist in einem Dorf in Thailand auf Futtersuche, als ein mutiger Hund sich ihm in den Weg stellt und ihn sogar vertreibt. Das Video geht um die Welt.

Nakhon Ratchasima – Eine Begegnung zwischen Hunden und Elefanten ist eher selten. Wenn die beiden Vierbeiner jedoch mal aufeinandertreffen, kann es spannend werden, wie ein Video aus Thailand zeigt.

In einem Dorf bei Nakhon Ratchasima im Nordosten von Thailand streunte ein Elefantenbulle auf der Suche nach etwas Essbarem herum. Als sich der Dickhäuter jedoch einem Wohnhaus nähert, wird ein Hund aktiv und stellt sich dem Elefanten mit lautem Gebell entgegen. In einem Video wurden die Szenen festgehalten und gehen seitdem im Internet um die Welt.

Video: Mutiger Hund schlägt Elefanten in Thailand in die Flucht

Der Clip von KameraOne zeigt, wie ein Elefanten-Bulle gemütlich durch ein Dorf in Thailand spaziert. In einem Wohngebiet sucht der hungrige Dickhäuter nach Nahrung. Dabei trifft er jedoch auf Widerstand: Als er sich einem Haus nähert, stellt sich ihm ein Hund mit lautem Gebell in den Weg.

Zuerst zeigt sich der Elefant recht unbeeindruckt und beachtet den Hund nicht, doch dann dreht er um und stellt sich dem bellendem Hund entgegen. Dieser gibt jedoch nicht auf und weicht nicht zurück – mit Erfolg. Nach wenigen Minuten gibt sich der Elefant geschlagen, dreht um und setzt seinen Streifzug durch die Wohngegend fort. Der mutige Hund hat das Duell somit für sich entschieden und den Elefanten mit seinem Gebell in die Flucht geschlagen.

Hunde und Elefanten nähern sich normalerweise selten. In Thailand hat ein mutiger Hund einen Elefanten in die Flucht geschlagen, der in einem Dorf auf Futtersuche war. Das Video ging im Netz viral. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Einen Elefanten in freier Wildbahn anzutreffen, ist auch Thailand selten geworden. Laut der Homepage des „Green – Elephant Sanctuary Park Phuket“ ist die Anzahl der Dickhäuter in Thailand in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Der Bestand habe sich von rund 50.000 Elefanten im Jahr 1950 auf aktuell rund 3500 Tiere dezimiert.

Elefanten gelten eigentlich nicht als aggressive Tiere. In Indien sorgte ein Dickhäuter jedoch gleich zweimal für eine echte Tragödie. (hg)