Thailand: SUV kracht frontal in Tourbus – Deutscher Urlauber tot

Thailand: Deutscher Tourist bei schweren Verkehrsunfall auf der Schnellstraße m Distrikt Sai Yok nordwestlich von Bangkok getötet. © Screenshot GoogleMaps

Ein deutscher Tourist ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Thailand ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner Frau und einem lokalen Reiseführer in einem Kleinbus unterwegs.

Kanchanaburi – Das Unglück habe sich am frühen Sonntagabend auf einer Schnellstraße im Distrikt Sai Yok nordwestlich von Bangkok (Thailand) ereignet, zitierte die Zeitung Bangkok Post am Montag Polizeisprecher Sarit Tikhasuk.

Ein deutsches Ehepaar sei mit einem lokalen Touristenführer und einem Fahrer in einem Kleinbus unterwegs gewesen, als ein entgegenkommender SUV plötzlich über die Mittellinie ausgeschert sei, hieß es. Die beiden Fahrzeuge seien frontal zusammengeprallt. Auf Fotos war das zerstörte Wrack des Vans zu sehen.

Thailand: Deutscher Tourist stirbt an seinen Verletzungen im Krankenhaus

Der Fahrer des Kleinbusses war den Angaben zufolge sofort tot. Alle anderen Insassen der Fahrzeuge seien bei dem Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Der Deutsche sei dort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Seine Frau werde noch in der Klinik behandelt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unglücksursache auf. Woher das Ehepaar in Deutschland stammt, wurde nicht bekannt.

Die Region von Sai Yak liegt in der Provinz Kanchanaburi und ist unter anderem für den gleichnamigen Nationalpark bekannt. Das Gebiet mit seinen zahlreichen Wasserfällen und Kalksteinfelsen ist bei Einheimischen und ausländischen Touristen sehr beliebt. (dpa)