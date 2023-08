WWF nutzt „Tod“ des Twitter-Vogels, um auf Artensterben aufmerksam zu machen

Von: Sandra Sporer

Der Twitter-Vogel ist Geschichte. Diese Tatsache hat der WWF zum Anlass genommen, um mit einem cleveren Tweet auf das Artensterben aufmerksam zu machen. © Piero Nigro/IMAGO

Twitter heißt jetzt X. Das hat der WWF sich zunutze gemacht, um mit einer cleveren Kampagne auf das Artensterben aufmerksam zu machen.

Kassel – Seit Ende Juli ist das Logo von Twitter nicht mehr der bekannte, blaue Vogel. Musk änderte das Logo stattdessen zu einem X. Unter diesem Ein-Buchstaben-Namen soll in Zukunft die ganze App bekannt sein. Bisher wurde jedoch nur das Logo angepasst. Das Rebranding sorgte für viel Unverständnis und Unmut bei den Nutzern. Der WWF betrachtete den „Tod“ des Twitter-Vogels jedoch als Chance und nahm ihn zum Anlass, mit einem cleveren Tweet auf das Artensterben hinzuweisen.

WWF nimmt „Tod“ des Twitter-Vogels zum Anlass für Artensterben-Kampagne

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur McCann erarbeitet. In der vom WWF Deutschland geposteten Grafik sieht man die verschiedenen Entwicklungsstufen des Vogel-Logos von Twitter. Am Ende steht das von Musk eingeführte X. Darunter steht: „Schütze unsere Tierarten, bevor es zu spät ist“. Der WWF setzt sich mit vielen Projekten für den Artenschutz ein. So gründete er unter anderem gemeinsam mit anderen Umweltorganisationen ein „grünes“ Finanzlabel.

„Rund 1 Million echte Tierarten sind vom Aussterben bedroht“, informiert der WWF-Tweet und verweist auf seine Webseite. Zu den vom Aussterben bedrohten Arten gehört auch der afrikanische Waldelefant. Noch genauere Informationen finden sich in der auf Instagramm geteilten Version des Posts. „Wir befinden uns gerade im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit“, heißt es dort. „Ein Viertel der Säugetierarten, jede achte Vogelart“ und „rund 40 Prozent aller Amphibienarten“, sind dem WWF zufolge vom Aussterben bedroht.

Artensterben-Kampagne des WWF erntet viel Lob in den sozialen Medien

Die Aktion findet viel Anklang in den sozialen Medien. „Schon ziemlich genial gemacht! Wir stehen an eurer Seite!“, lobt etwa der Account des Vereins „Unabhängiges Institut für Umweltfragen“. „Trauriger Fakt, aber smarte PR, bravo!“, lautet ein weiterer Kommentar unter dem Tweet.

„Chapeau an euer Social Media Team“, schreibt ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer meint: „Wow ok das ist mal eine interessante Idee auf das Thema aufmerksam zu machen“. Auch im Alltag kann man sich für den Artenschutz und die Umwelt einsetzen. Zum Beispiel, indem man bei der Gartenarbeit nachhaltig arbeitet oder insektenfreundliche Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten anpflanzen. (sp)