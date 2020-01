Tod beim Kuchen-Wettessen - Australierin stirbt unter rätselhaften Umständen

Zu einem Todesfall unter merkwürdigen Umständen ist es in Scarness (Australien) gekommen: Eine Frau verstarb bei einem Kuchen-Wettessen.

Scarness - Bei einem Kuchen-Wettessen an der australischen Ostküste ist Medienberichten zufolge eine Frau ums Leben gekommen. Die 60 Jahre alte Frau habe bei dem Wettessen am Sonntag in einem Hotel in Scarness einen Anfall erlitten und sich verschluckt, berichtete der Fernsehsender 9News am Montag.

Tod nach Kuchen-Wettessen: Weder die Mitarbeiter noch das Krankenhaus konnten die Frau retten

Laut ABC News beobachteten Zeugen, wie Mitarbeiter noch versuchten, der Frau zu helfen. Sie sei ins Krankenhaus gekommen, habe aber nicht mehr gerettet werden können. Die Polizei untersuche den Fall. Unter anderem ein Gerichtsmediziner solle zurate gezogen werden.

Das Hotel sprach in einer Mitteilung von einem „ tragischen Vorfall “ und drückte den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Am Sonntag wurde der Feiertag Australia Day begangen, der auch mit solchen Events gefeiert wird.

Tod nach Kuchen-Wettessen: Hotel äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nicht

Bei dem Gebäck soll es sich um Lamington, eine australische Kuchenspezialität, gehandelt haben. Das Hotel wollte sich zu dem Vorfall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht äußern.

