Trauer um Teenie-Schwarm der 90er: „S Club 7“-Sänger Paul Cattermole stirbt mit 46 Jahren

Teilen

Musiker Paul Cattermole von der englischen 90er-Jahre-Popband S Club 7 ist tot. © Matrix/Imago

Der britische Sänger Paul Cattermole, Mitglied der Popband „S Club 7“, ist mit nur 46 Jahren gestorben. Die Polizei gab erste Details bekannt.

Dorset – Ein Mitglied der englischen 90er-Jahre-Popband „S Club 7“, Paul Cattermole, ist tot. Der 46 Jahre alte Brite sei am Donnerstag tot in seinem Zuhause im englischen Dorset aufgefunden worden, hieß es am Freitag in einem Statement der Familie. Dieses liegt der britischen Nachrichtenagentur PA vor. „Mit großer Trauer teilen wir den unerwarteten Tod unseres geliebten Sohnes und Bruders Paul Cattermole mit“, schrieben Cattermoles Angehörige darin.

Mitglied von „S Club 7“: Sänger Paul Cattermole ist tot – kurz vor Reunion-Tour

Obwohl die Todesursache aktuell noch unklar sei, habe die Polizei bestätigt, dass es keine verdächtigen Hinweise gebe. Auf ihren Social-Media-Kanälen schrieb die Band: „Wir sind am Boden zerstört über den Tod unseres Bruders Paul. Es gibt keine Worte, um die große Traurigkeit und den Verlust zu beschreiben, den wir alle empfinden.“

Eigentlich hatte die siebenköpfige Band, die Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre mit Hits wie „Don‘t Stop Movin‘“ und „Reach“ bekannt wurde, im Herbst auf eine Reunion-Tour gehen wollen und dafür kürzlich Termine angekündigt.

Mit nur 45 Jahren ist im Januar der US-Serienstar Annie Wersching – bekannt aus „Star Trek“ und „24“ – gestorben. (dpa)