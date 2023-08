Tote Frau mit Stichverletzungen in Berliner Wohnung gefunden

Die Polizei fand eine Frau mit Stichverletzungen in einer Wohnung in Berlin-Spandau. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei eine tote Frau mit Stichverletzungen in Berlin-Spandau gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar.

Berlin - Die Polizei hat eine tote Frau in einer Wohnung in Berlin-Spandau gefunden. Sie hatte Stichverletzungen und konnte nicht mehr reanimiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Obduktion am Sonntag solle die weiteren Todesumstände klären. Die Hintergründe der Tat seien demnach noch unklar.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung hatte die Beamten am Samstagabend auf die tote Frau aufmerksam gemacht. Die Mordermittlungen seien aufgenommen worden. Zuvor berichteten Medien. dpa