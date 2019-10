Tödliche Schüsse in Italien: Mann schießt in Polizeipräsidium um sich

In Triest sind zwei Polizisten laut Medienberichten von einem Kriminellen erschossen worden. (Symbolfoto)

Ein Mann soll in Italien einen Polizisten im Polizeipräsidium angegriffen und um sich geschossen haben. Bei dem Vorfall kamen zwei Beamte ums Leben.

Triest - In der norditalienischen Stadt Triest sind zwei Polizisten laut Medienberichten von einem Kriminellen erschossen worden. Die Beamten starben am Freitag kurz nach einem Angriff im Polizeipräsidium an ihren schweren Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Drei weitere Polizisten wurden verletzt, der Täter ist festgenommen.

Nach einem Bericht des „Corriere della Sera“ waren zwei Brüder am Freitagnachmittag als Verdächtige eines Überfalls auf das Polizeipräsidium gebracht worden. Einer der beiden habe darum gebeten, zur Toilette gehen zu dürfen, dann einen Polizisten attackiert, ihm die Pistole entrissen und um sich geschossen. Andere Polizisten schossen zurück und verletzten den Bruder des Schützen. Beide Männer wurden überwältigt.

Die Umgebung des Polizeipräsidiums wurde abgeriegelt. Passanten flüchteten in Panik, als sie die Schüsse hörten. Bürgermeister Roberto Di Piazza erklärte eine öffentliche Trauer.

