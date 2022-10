Verheerende Explosion in türkischem Bergwerk – 25 Menschen sterben

Von: Vincent Büssow

In der Türkei sind bei einer Explosion in einem Bergwerk mindestens 25 Menschen gestorben. Immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen.

Istanbul – In der Türkei sind bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Die teilte das Gouverneursamt der Provinz Bartin im Norden des Landes mit. Dutzende weitere Bergleute werden nach dem Vorfall am Freitag (14. Oktober) noch vermisst.

Bergleute und Angehörige von Vermissten versammeln sich nach einer tödlichen Explosion in einem Kohlebergwerk im Norden der Türkei. © Khalil Hamra/dpa

Rund 300 Meter unter der Erdoberfläche soll das Grubengas explodiert sein, wie lokale Medien berichteten. Von den insgesamt 110 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Mine befanden, sind laut dem Gouverneursamt 36 in Sicherheit gebracht worden. Die Zahl der Toten stieg unterdessen von 22 auf 25, wie es am frühen Samstag hieß. Zum Zeitpunkt einer früheren Meldung des Gesundheitsministeriums war außerdem die Rede von 17 Verletzten, von denen sich acht in kritischem Zustand befänden. Nun heißt es, dass sechs Verletzte zur Behandlung nach Istanbul geschickt wurden.

Explosion in Bergwerk: Erdogan will Rettungsmaßnahmen in der Türkei „koordinieren“

Rund 150 Menschen seien an den Such- und Rettungsmaßnahmen bei dem Bergwerk beteiligt, das sich etwa 300 Kilometer nordöstlich der türkischen Hauptstadt Ankara am Schwarzen Meer befindet. Wie der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, auf Twitter mitteilte, werde er den Ort der Explosion am Samstag selbst besuchen, um die Rettungsmaßnahmen zu „koordinieren“. Eine Untersuchung des Vorfalls sei eingeleitet worden.

Nach einer Explosion in einem Bergwerk im Norden der Türkei will Präsident Erdogan selbst an den Unglücksort anreisen, um die Rettungsmaßnahmen zu „koordinieren“. (Archivbild) © Vyacheslav Prokofyev/dpa

Die größte Oppositionspartei der Türkei, die sozialdemokratische CHP, teilte mit, die Behörden hätten einen Bericht des Rechnungshofs aus dem Jahr 2019 ignoriert, in dem vor der Gefahr einer Grubengasexplosion in dieser Mine gewarnt worden sei. Schon früher ist es zu schweren Unfällen in türkischen Bergwerken gekommen, teils wegen mangelnder Sicherheitsvorschriften. So starben im Jahr 2014 bei einer Explosion in einer Kohlenmine 301 Menschen. Zuletzt waren nach einer Bergwerks-Explosion in Kolumbien vierzehn Menschen eingeschlossen. (vbu mit dpa)