Flugzeug-Pilot entdeckt Polarlichter am Himmel – und dreht Extra-Runde für Passagiere

Von: Alina Schröder

Ein unvergessliches Erlebnis für die Passagiere eines Easy-Jet-Flugs: Als der Pilot bunte Polarlichter am Himmel entdeckt, hat er eine besondere Idee.

Reykjavik/Manchester – Wer davon träumt, einmal die bunten Polarlichter mit eigenen Augen sehen zu können, der reist in Europa häufig dafür nach Norwegen oder Finnland. Jedoch muss es nicht immer zwingend eine Reise in den Norden sein.

In den vergangenen Tagen war das Naturschauspiel auch in südlicheren Ländern zu sehen, sogar in Deutschland. Zahlreiche Bilder kursieren im Netz von bunten Nachthimmeln über Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Hessen. Auch in Kassel waren die Polarlichter sehr gut zu erkennen. Ein außergewöhnliches Erlebnis mit der Aurora Borealis, wie das Phänomen auch genannt wird, hatten aber Passagiere eines Fluges von Reykjavik nach Manchester.

Polarlichter aus dem Flugzeug: Pilot dreht Extra-Runde für Passagiere

Am 27. Februar 2023 befindet sich ein Easy-Jet-Flugzeug mit hunderten Menschen an Bord auf dem Weg von der isländischen Hauptstadt in die englische Metropole, als sich dem Piloten plötzlich ein beeindruckendes Naturspektakel offenbart: Außerhalb des Flugzeugs tanzten mehrere bunte Lichter durch den Nachthimmel. Der Flieger befand sich direkt neben den Polarlichtern. Doch anstatt im Kurs zu bleiben und einfach die Route weiterzufliegen, entschied sich der Pilot dafür, den Passagieren einen besonderen Gefallen zu tun.

Ein Pilot eines Easy-Jet-Flugs entdeckt Polarlichter am Himmel und tut anschließend seinen Passagieren einen Gefallen. (Symbolbild) © Felix Zahn/Imago

Er drehte kurzerhand eine Extra-Runde, damit auch wirklich alle Menschen an Bord das Naturspektakel sehen können. Das passierte über den Nordatlantik, westlich der Färöer Inseln, wie aus Daten von Flightradar24 hervorgeht. Adam Groves, ein junger Mann, der Passagier auf dem Flug war, teilt in einem Twitter-Post beeindruckende Bilder und bedankt sich: „Vielen Dank an den Piloten von EZY1806 von Reykjavik nach Manchester, der während des Fluges einen 360-Grad-Drehung machte, um sicherzustellen, dass alle Passagiere die unglaublichen Nordlichter sehen konnten“, schreibt er. Seine Bilder sorgen für pure Begeisterung unter den Nutzern.

„Wie erstaunlich“: Polarlicht-Aktion des Piloten trifft auf Begeisterung

„Wie erstaunlich. Was für ein toller Pilot“, reagiert eine Userin. „Tolle Bilder! Auf unserem Flug von Reykjavik nach Edinburgh am Sonntag, den 26., hat unser Pilot auch einen 360-Grad-Flug gemacht. Das war ein tolles Erlebnis“, schreibt eine andere.

Die Aktion sorgt auch bei Easy-Jet selbst für Begeisterung: „Wir freuen uns, dass der Kapitän unseres Fluges von Reykjavik nach Manchester gestern Abend in der Lage war, ein kontrolliertes Manöver durchzuführen, um den Passagieren die Möglichkeit zu geben, eines der größten Naturschauspiele, die Aurora Borealis, aus der Luft zu sehen“, sagte ein Sprecher gegenüber Sky News. Man sei glücklich darüber, dass die Flugzeug-Crew diesen besonderen Moment mit den Passagieren teilen konnte. (asc)