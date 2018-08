Ohne Hose und mit Handschellen: Frau klingelt nachts an Türen - darum warnt die Polizei vor ihr

Ein unheimliches Video kursiert derzeit in den sozialen Netzwerken. Zu sehen ist eine leicht bekleidete Frau, die nachts an fremden Türen klingelt. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Sunrise Ranch - Einen ungewöhnlichen Fahndungsaufruf veröffentlichte nun eine örtliche Polizei im US-Bundesstaat Texas. In dem knapp zehn Sekunden langen Video ist eine langhaarige Frau in einer Hauseinfahrt zu sehen, lediglich mit einem T-Shirt bekleidet und mit nackten Füßen.

An ihrem Handgelenk hängen Handschellen herab. Aufgezeichnet hat die Szene eine Überwachungskamera in der texanischen Ortschaft Sunrise Ranch. Zu sehen ist, wie die Frau sich misstrauisch umsieht, zur Haustür huscht und auf die Klingel drückt. Dann bricht das Signal ab.

Örtliche Polizei sucht nach unbekannter Frau und warnt Bevölkerung

Der Anwohner des Hauses gibt an, von dem nächtlichen Klingeln wach geworden zu sein. „Etwa 20 bis 30 Mal klingelte es“, so der Hausbesitzer, der nicht erkannt werden will. Als der Mann die Tür öffnet, ist von einem nächtlichen Besucher jedoch weit und breit nichts zu sehen.

„Es scheint, als hätte sie sich in Luft aufgelöst“, beschreibt der verunsicherte Anwohner. Passiert ist der unheimliche Vorfall gegen drei Uhr morgens, doch nicht nur bei dem Anwesen mit der Überwachungskamera. Insgesamt fünf Bewohner der Straße meldeten ähnliche Klingel-Besuche bei der örtlichen Polizei.

Polizei steht wegen der Frau vor einem Rätsel

Der örtliche Sheriff Scott Spencer steht mit seinen Beamten vor einem Rätsel. Zwar sei die Frau auf dem Video zu sehen, wer sie sei oder wo sie sich aktuell aufhalte, ließ sich bislang jedoch nicht ermitteln. Auch eine Vermisstenmeldung, die auf die Beschreibung der unheimlichen Frau passen könnte, würde bislang nicht vorliegen.

Deshalb warnen die Beamten alle Bewohner der Umgebung: „Sobald es klingelt: Gehen Sie zwar an die Tür, öffnen sie diese aber unter keinen Umständen. Fragen Sie stattdessen durch die Tür, ob sie die Polizei rufen sollen“.

Die Polizei schließt weder ein mögliches Verbrechen, noch einen geschickten Überfall-Plan aus.

