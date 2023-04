Neuer Nasa-Plan soll „Voyager 2“-Raumsonde zu längerem Leben verhelfen

Von: Tanja Banner

Illustration: Eine „Voyager“-Raumsonde der US-Raumfahrtorganisation Nasa im Weltraum. © dpa/John. S. Howard/Nasa/JPL

Die alternde Nasa-Raumsonde „Voyager 2“ produziert nicht mehr genügend Strom, um alle wissenschaftlichen Instrumente zu betreiben. Doch ein Nasa-Team findet eine kreative Lösung.

Pasadena – Bei ihrem Start im Sommer 1977 hat wohl niemand geahnt, wie lange die Raumsonden „Voyager 1“ und „Voyager 2“ aktiv bleiben würden. Seit mehr als 45 Jahren fliegen die beiden Nasa-Sonden durch das Weltall und haben längst die Heliosphäre verlassen. Fachleute verstehen darunter eine Art Schutzhülle aus Partikeln und magnetischen Feldern, die von der Sonne generiert werden. Die beiden Raumsonden liefern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Daten über die Form der Heliosphäre und ihre Rolle beim Schutz der Erde vor Strahlung aus dem Weltall.

„Die wissenschaftlichen Daten, die die Voyager zur Erde schicken, werden immer wertvoller, je weiter sie sich von der Sonne entfernen“, erklärt Linda Spilker, „Voyager“-Projektwissenschaftlerin im Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa, in einer Mitteilung. „Wir sind definitiv daran interessiert, so viele wissenschaftliche Instrumente so lange wie möglich laufen zu lassen.“

Nasa-Raumsonde „Voyager 2“ hat ein Strom-Problem

Die Stromversorgung wird mehr als 45 Jahre nach dem Start der Raumsonden langsam zu einem Problem: Beide „Voyager“-Sonden werden von jeweils einer Radionuklidbatterie (RTG) angetrieben, die Hitze aus dem radioaktiven Zerfall von Plutonium in Energie umwandeln. Doch jedes Jahr produziert der Generator etwas weniger Strom – was die wissenschaftliche Arbeit der Raumsonden bisher nicht beeinträchtigt hat. Bisher wurden Heizungen und andere Systeme deaktiviert, um genügend Strom für die wissenschaftlichen Instrumente zu haben.

Doch nun ist es bei „Voyager 2“ langsam so weit: Als Nächstes muss eines der fünf wissenschaftlichen Instrumente abgeschaltet werden, um genug Strom für die restlichen Apparate zu haben. Bei „Voyager 1“ gibt es dieses Problem erst im kommenden Jahr, da bei der Sonde nur noch vier Instrumente aktiv sind – eines ist zu Beginn der Mission bereits ausgefallen.

Nasa-Team findet ein Lösung: „Voyager 2“ erhält Reservestrom

Bei der Suche nach einer Möglichkeit, Strom zu sparen, um die wertvollen wissenschaftlichen Daten weiter fließen zu lassen, hat ein Team des JPL nun tatsächlich eine Lösung gefunden. „Voyager 2“ wird künftig von einem Sicherheitsmechanismus, der Spannungsschwankungen an Bord ausgleichen soll, Reservestrom erhalten, um alle fünf wissenschaftlichen Instrumente weiter betreiben zu können. „Auch nach mehr als 45 Jahren bleiben die elektrischen Systeme beider Sonden relativ stabil, sodass ein Sicherheitsnetz nicht erforderlich ist“, heißt es in der Mitteilung des JPL. Außerdem könne das Ingenieursteam die Spannung von der Erde aus überwachen und reagieren, wenn sie zu stark schwanke.

„Wir haben festgestellt, dass das Risiko gering ist und die Alternative eine große Belohnung bietet, da die wissenschaftlichen Instrumente länger eingeschaltet bleiben können“, sagte Suzanne Dodd, „Voyager“-Projektleiterin am JPL. „Wir beobachten die Sonde seit einigen Wochen, und es scheint, dass dieser neue Ansatz funktioniert.“ Bewährt sich die neue Stromsparmaßnahme, soll sie auch bei „Voyager 1“ angewandt werden, sobald dort die Stromversorgung knapp wird.

Mission der „Voyager“-Raumsonden dauerte ursprünglich nur vier Jahre

Die beiden „Voyager“-Raumsonden sollten eigentlich nur vier Jahre lang aktiv sein und in dieser Zeit die Planeten Saturn und Jupiter besuchen. Nach einer Verlängerung der Mission durch die Nasa besuchte „Voyager 2“ die Eisriesen Neptun und Uranus und gilt bis heute als die einzige Raumsonde, die die beiden eisigen Riesenplaneten besucht hat. Erst vor einigen Jahren fanden Forschende in alten Daten der „Voyager 2“-Sonde Hinweise auf ein besonderes Phänomen beim Planeten Uranus. (tab)