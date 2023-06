Unwetter in Deutschland erwartet - Erhöhtes Tornado-Risiko

Teilen

Gewitterwolken ziehen über die Region Augsburg. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen, Gewittern und Hagel. © Bernd März/dpa

Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Deutschland auf schwüles Wetter, teils schwere Gewitter und Starkregen einstellen. Am Samstag soll sich die Lage laut wieder beruhigen.

Offenbach - In Deutschland werden heute Unwetter mit Starkregen, Gewittern und Hagel erwartet. In Mitteldeutschland herrsche darüber hinaus ein erhöhtes Tornado-Risiko, sagte ein Experte des Deutschen Wetterdienst der Deutschen Presse-Agentur. Ein Tief, das heute und in der Nacht zum Freitag über das Land ziehen werde, sorge in Verbindung mit heißer subtropischer Luft für „eine Schwergewitterlage“.

Dabei sind nach Angaben des Experten zwei Schwerpunkte in Deutschland auszumachen. Einerseits werden in den mittleren und östlichen Landesteilen Gewitter und Starkregen erwartet. Andererseits könnte es im Süden und Südwesten der Republik zu Gewitterzellen und Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Dabei wird laut dem DWD-Experten auch mit Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe gerechnet.

In der kommenden Nacht sinke dann die Unwettergefahr und die Gewitter zögen ab, sagte der Experte. So gebe es am Freitag dann nur noch vereinzelt Gewitter und sonst sei es überwiegend trocken. dpa