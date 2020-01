„Das Meer war noch nie so wild“: Unwetter fordert Tote in Spanien - Monster-Wellen auf Mallorca

Sturmtief Gloria wütet an der Mittelmeerküste von Südfrankreich bis an die Costa del Sol, sowie die Balearen und Kanaren. Im Landesinneren von Spanien gibt es ein Schneechaos.

Der Osten Spaniens und Südfrankreich wurden in den vergangenen Tagen von heftigen Unwettern getroffen.

getroffen. Es gibt zahlreiche Todesopfer und Vermisste, darunter auch Touristen.

Extreme Wellen trafen die Urlaubsinsel Mallorca.

Mallorca/Valencia - Extremwetter in Spanien: Besonders in vielen Mittelmeer-Küstenorten zwischen Valencia und Alicante kam es durch das Sturmtief Gloria zu chaotischen Zuständen. „So etwas habe ich noch nie gesehen! Das Meer war noch nie so wild“, sagte ein Wirt in Jávea im Fernsehen. Sein Strandlokal wurde von der Flut völlig verwüstet.

Spanien-Unwetter: Sturm auf Mallorca - Gaffer werden von Wellen erfasst

Die Altstadt des katalanischen Seebades Tossa de Mar versank nach dem Sturm in Massen von Meeresschaum, weil der Ozean so stark aufgewirbelt wurde. Der Schaum steht haushoch in den Straßen. Eine Ladenbesitzerin verzweifelte im Fernsehen: „Das ist eine Katastrophe, ein anderes Wort fällt mir dazu nicht ein.“ Die aufwändigen Aufräumarbeiten laufen.

In Mallorca sorgte der Sturm für riesige Wellen. Eine gigantische Welle soll sogar eine Höhe von unglaublichen 14 Metern erreicht haben. Amateurvideos zeigen, mit welcher Wucht die Wassermassen auf Land trafen. Bereits im September 2019 und Oktober 2018 gab es heftige Unwetter auf Mallorca. Dabei traten sogar zwei Tornados auf, Lkw auf einer Fähre kippten um. Beim Unwetter 2018 starb ein achtjähriger Junge. Bei einem anderen Sturm-Drama auf Mallorca wurde eine Frau von einer Palme erschlagen.

Aquest video resumeix amb uns instants lo que ha estat aquest temporal,no sabem l’autor@ pero el voliem compartir pic.twitter.com/lQ0atCtINk — balearsmeteo (@Meteodemallorca) January 21, 2020

Sturm-Gaffer in Spanien werden von Wellen erfasst - zwei sterben dabei

Ein Mann auf einem Hausdach, der das Spektakel filmen wollte, wurde von einer Welle erfasst. Tödlich endete eine solche Aktion auch für einen Schaulustigen nördlich von Barcelona. Er wollte laut Medienberichten auf einem Deich Fotos schießen, als er von einer Monsterwelle mitgerissen wurde. Sturm-Gaffer in anderen Orten wurden ebenfalls verletzt, darunter auch Touristen.

Das seit Tagen tobende Sturmtief Gloria mit starken Winden und eisigen Temperaturen hat in Spanien mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Vier Personen werden aktuell vermisst.

Spanien: Schneesturm fordert weitere Tote - mindestens ein Mann erfriert

Unklar ist unter anderem das Schicksal eines 27-Jährigen, der auf Mallorca durch eine Schlucht kletterte, als das Unwetter kam. Möglicherweise wurde er von einem Sturzbach mitgerissen. Auf Ibiza wurden den Berichten zufolge unterdessen ein 25-jähriger Brite und ein 41-Jähriger als vermisst gemeldet. Außerdem wird ein Seemann im katalanischen Girona vermisst. In Orihuela, südlich von Alicante, wurde ein 63-Jähriger durch eine herabfallende Dachpfanne erschlagen.

Auch im Hinterland gab es Todesopfer. In Moixent starb ein Mensch in einem Schneesturm. Der plötzliche Schneefall wurde auch einem Mann in Nordspanien zum tödlichen Verhängnis. Er wollte gerade Schneeketten montieren, als er von einem Klein-Lkw überfahren wurde. In Carcaixent bei Valencia wurde die Leiche eines offenbar in der Nacht erfrorenen Obdachlosen (49) gefunden. Ein weiterer Obdachloser (67) starb in der Gemeinde Callosa d'En Sarrià und in Almería. Eine Frau sei am Mittwoch in Alcoi gestorben, als ihr Haus wegen des Unwetters einstürzte. Ebenfalls ein Landwirt im andalusischen Almería.

Schule fällt aus, Flughafen schließt, Fährverbindung unterbrochen: Sturm-Behinderungen in Spanien

Auch auf den Verkehr hatte der Sturm starke Auswirkungen. Der Touiri-Flughafen in Alicante musste zwischenzeitlich für 40 Stunden schließen. Auch die Fährverbindungen auf die Inseln Mallorca und Ibiza wurden unterbrochen. Der Unterrichtin hunderten Schulen aus. Insgesamt sei für 200.000 Schüler in verschiedenen Landesteilen der Unterricht ausgefallen. Bei Touristen beliebte Campingplätze mussten evakuiert werden.

Südfrankreich ebenfalls von Sturm betroffen - Massive Überschwemmungen

Auch die Region Languedoc Südfrankreich ist von den Sturmböen und Überflutungen stark betroffen. Auch Erdrutsche und Schneeglätte (oberhalb von 500 Metern) sorgten für Behinderungen. Am Mittwoch wurde erneut vor massiven Überschwemmungen gewarnt. Der Fluss Agly bei Perpignan habe einen kritischen Wasserstand erreicht, teilte die zuständige Präfektur am Mittwoch mit.

Wetter: Nach Sturm bessert sich die Lage - aber noch immer Wetterwarnungen

In zahlreichen Gemeinden wurden Evakuierungen in Flussnähe angeordnet, Straßen wurden gesperrt. Für die Agly und den wenige Kilometer entfernten Fluss Aude galt die Hochwasser-Warnstufe Rot. Der französische Wetterdienst rief für die Départements Pyrénées-Orientales und Aude die höchste Warnstufe aus. Bereits seit Montagabend regnete und schneite es heftig in der Region.

In weiten Teilen Spaniens wurde das Wetter am Mittwoch zwar wieder besser. Für einige Gemeinden der Regionen Aragonien und Katalonien im Norden und Nordosten des Landes galten am Nachmittag aber noch die zweit- und dritthöchsten Alarmstufen Orange beziehungsweise Gelb.

Im Süden Europas tobten auch kurz vor Weihnachten 2019 starke Unwetter. Es gab neun Todesopfer. Das Wetterphänomen „Gota fría“ wütete 2019 so stark wie lange nicht in Spanien. Auch hier gab es mehrere Todesopfer.

In Deutschland droht aktuell eine Eisregenfront heranzuziehen.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Joan Mateu