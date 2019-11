Junge Frau schießt Urlaubsfoto - Irres Detail wird erst auf den zweiten Blick sichtbar

Auf den ersten Blick handelt es sich einfach nur um ein sonniges, schönes Uraubsbild. Doch ganz oben in der Ecke sticht auf den zweiten Blick ein Detail heraus...

Sie wollte vermutlich einfach einen schönen Moment am Strand festhalten. Stattdessen kam für die junge Frau ein ausgesprochen kurioses Urlaubsfoto heraus.

Eine junge Frau möchte einfach nur ein Strandbild von sich machen.

Auf den ersten Blick gelingt das auch.

Beim zweiten Blick springt ein kurioses Detail ins Auge.

Strahlender Sonnenschein, kristallklares Meer, feiner Sand in den Haaren - diese perfekte Mischung wollte eine junge Frau auf einem Foto festhalten. Wer wollte es ihr verübeln? Das fertige Foto hat es jedenfalls zu einiger Berühmtheit im Netzwerk Reddit gebracht.

Schauen Sie selbst mal genauer hin. Was sehen Sie?

+ Haben Sie das Detail schon erkannt? © Screenshot/ reddit.com/user/samakasa/

Auf den ersten Blick sieht es einfach so aus, als hätte sie ihre dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Erst bei näherer Betrachtung des Fotos wird deutlich: Hinter ihr läuft ein Mann vorbei!

Die User auf Reddit reagieren amüsiert. „Ich habe viel zu lange gebraucht, um es zu sehen!“, kommentiert einer von ihnen.

Unaufmerksamkeitsblindheit schützt Gehirn vor Überlastung

Das Bild gibt damit ein Paradebeispiel für die sogenannte Unaufmerksamkeitsblindheit ab. Dieser Begriff aus der Psychologie bezeichnet das Phänomen, das unser Gehirn Dinge ausblendet, wenn seine Aufmerksamkeit auf etwas anderem liegt. Es geht dabei nicht um die Intelligenz eines Menschens - es handelt sich einfach um eine Überlebensstrategie unseres Gehirns. Um Reizüberflutung vorzubeugen, werden scheinbar unwichtige Details ausgeblendet.

Fotopannen im Urlaub sind schnell passiert

