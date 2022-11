Bluttat in den USA: Fünf Tote bei Amoklauf in Club für Homosexuelle

In Colorado Springs (USA) sollen fünf Menschen bei einem Amoklauf in einem Homosexuellen-Club erschossen worden sein. Es soll zahlreiche Verletzte geben.

Colorado Springs – Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind 5 Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Club für Schwule und Lesben.

Die Polizei bestätigte via Twitter, dass es sich um einen Nachtclub namens „Club Q“ handelt. Kurz vor Mitternacht gegen 23.47 Uhr Ortszeit soll es dort nach Medienberichten der Schütze angegriffen haben. In den sozialen Medien sind Fotos und Videos vom Tatort zu finden.

Der mutmaßliche Täter soll, wie US-Medien berichten, von Einsatzkräfte in der Bar ausfindig gemacht und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Zunächst scheint noch unklar, wegen welcher Verletzungen der Verdächtige medizinisch behandelt werden müsse.

Offenbar haben Gäste des Nachtclubs den Tatverdächtigen gestellt. Auf seiner Facebookseite schreibt der „Club Q“: „Wir danken den schnellen Reaktionen heldenhafter Gäste, die den Schützen überwältigt und den Hassangriff beendet haben“.

Weiter ist auf der Facebookseite zu lesen: „Unsere Gebete und Gedanken sind bei allen Opfern und ihren Familien und Freunden.“

Wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt im Club waren, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittlungen etwa zum Tatmotiv dauerten noch an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (ml/dpa)