USA: Mehrere Tote nach Schüssen in Walmart-Supermarkt

Von: Katja Thorwarth

Teilen

In einem Walmart in den USA fallen Schüsse - die Hintergründe sind noch unklar. © Mike Kropf/dpa

In den USA fallen in einem Walmart-Supermarkt Schüsse. Es gibt mehrere Tote.

Washington - Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen getötet worden. Wie die Stadtverwaltung von Chesapeake unter Berufung auf die Polizei mitteilte, hatte ein Bewaffneter am Dienstagabend in dem Supermarkt auf Menschen geschossen. Auch der Angreifer selbst sei mittlerweile tot. Weitere Informationen in Kürze. (ktho/afp)