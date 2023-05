Mädchen (11) mit höherem IQ als Einstein macht Master-Abschluss – und will Astronautin werden

Die 11-jährige Adhara Pérez Sánchez will Astronautin werden. © Screenshot/Instagram.com

Die elfjährige Mexikanerin Adhara Pérez Sánchez ist klüger als Albert Einstein, hat bereits einen Studienabschluss in der Tasche – und große Träume. Sie will den Mars besiedeln.

München/Mexico Stadt – Adhara Pérez Sánchez ist mit einem IQ von 162 klüger als Albert Einstein. Mit nur elf Jahren hat das hochbegabte Mädchen schon ein abgeschlossenes Ingenieursstudium in der Tasche und einen großen Traum: Die junge Mexikanerin möchte einmal Astronautin bei der Nasa werden – und ist bereits auf dem besten Weg dahin.

Traumjob Astronautin: 11-jähriges Wunderkind hat höheren IQ als Einstein und will den Mars besiedeln

Mit drei Jahren wurde bei Adhara Pérez Sánchez das Asperger-Syndrom diagnostiziert, eine autistische Entwicklungsstörung, die Betroffenen die soziale Interaktion erschwert. In ihrer Schulzeit wurde Adhara oft gemobbt und musste dreimal die Schule wechseln, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete. Es war keine einfache Zeit.

„Sie war sehr deprimiert, die Leute hatten kein Mitgefühl mit ihr, sie machten sich über sie lustig“, schilderte die Mutter des Mädchens, Nallely Sánchez, gegenüber dem Magazin Marie Clair Mexiko, auf dessen Titel die 11-Jährige im April erschien. Sie habe ihre Tochter bei einer Therapie angemeldet, dort habe man ihr empfohlen, das Kind auf eine Schule für Hochbegabte zu schicken. Aus Langeweile hatte sich Adhara zuvor selbst Algebra und das Periodensystem beigebracht.

Ein Intelligenztest ergab den Höchstwert von 162. Schon ab einem Wert von 130 gilt man als Genie. Albert Einstein und Stephen Hawking sollen Schätzungen zufolge einen IQ von 160 gehabt haben, wobei ein Vergleich von IQs über verschiedene Epochen und Länder hinweg Experten zufolge hinkt. Doch Sánchez hat unabhängig davon ohnehin schon mehrfach bewiesen, dass sie ein Wunderkind ist. Die Elfjährige möchte bis zum Mond und noch weiter. „Ich möchte in den Weltraum fliegen und den Mars besiedeln“, erklärte das Mädchen laut der Nachrichtenseite Goalcast. „Wenn es dir nicht gefällt, wo du bist, stell dir vor, wo du sein willst. Ich sehe mich bei der Nasa, also ist es einen Versuch wert“, so die ausgebildete Ingenieurin weiter.

Adhara will sich an Forschungsprojekten der Nasa beteiligen, doch scheitern könnte es am Geld

Angaben der Daily Mail zufolge will Adhara nun ihre Ausbildung an der Universität von Arizona weiter fortsetzen und Astrophysik studieren. Dort könnte sie sich auch an Forschungsprojekten der Nasa beteiligen. Das 11-jährige Wunderkind stammt aus einfachen Verhältnissen aus einem Vorort von Mexiko Stadt, für ihr Studium in Arizona erhielt sie Medienberichten zufolge ein Stipendium. Dieses sei jedoch aufgrund von Visaproblemen zunächst zurückgestellt worden, hieß es. Zudem sei nicht klar, wie genau die Familie den Lebensunterhalt in den USA finanzieren solle, so die Mutter des Wunderkindes in einem Fernsehinterview.

Adahara arbeitet bereits mit der mexikanischen Raumfahrtagentur zusammen, um auch andere Mädchen für Mathematik und Raumfahrt zu begeistern. Das Wirtschaftsmagazin Forbes nahm sie im Alter von sieben Jahren in die Liste der 100 bedeutendsten Frauen Mexikos auf und Sanchez veröffentlichte ein eigenes Buch mit dem Titel „Gib nicht auf!“, das Kindern mit dem Asperger-Syndrom Mut machen soll. Intelligenz ist in der Bevölkerung normalverteilt, rund zwei Prozent der Menschen sind hochbegabt. So auch ein elfjähriger Junge aus Leeds, der wie Adhara einen IQ von 162 hat und schon im Alter von sieben eigenständig ein mathematisches Phänomen entdeckte.