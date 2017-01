Quälerei live übertragen - vier Verdächtige in Chicago festgenommen

Im US-Bundesstaat Illinois

Chicago - Im Zusammenhang mit einem im Internet übertragenen Gewaltvideo sitzen vier junge Menschen in der US-Stadt Chicago in Polizeigewahrsam.

Zwei Männer und zwei Frauen sollen einen 18-Jährigen mit geistiger Behinderung entführt und gequält, sich dabei gefilmt und das Video live auf Facebook übertragen haben, wie die Polizei bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Beamte hätten das verstörte und verletzte Opfer, das in einem Vorort vermisst worden sei, in Chicago auf der Straße entdeckt. Der junge Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte es aber inzwischen wieder verlassen. Er war laut Polizei traumatisiert. Die Täter hätten ihn in einem gestohlenen Kleinbus aus dem Vorort in die Stadt gebracht. Einer von ihnen soll das Opfer gekannt haben.

Das Video, das eine der Tatverdächtigen veröffentlicht hatte, wurde von ihrem Facebook-Profil entfernt.

