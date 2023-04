Schüsse in den USA: Fünf Tote und sechs Verletzte in Louisville

Von: Sarah Neumeyer

Bei einer Schießerei in der Innenstadt von Louisville in den USA sind fünf Menschen ums Leben gekommen. © Luke Sharrett/AFP

Fünf Menschen sind durch Schüsse in US-Stadt Louisville getötet worden.

Louisville – In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind fünf Menschen durch Schüsse getötet worden. Laut einem Bericht von CNN wurden sechs weitere Personen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Schütze sei „neutralisiert“ worden.

Zum Hintergrund der Tat gibt es Medienberichten zufolge noch keine näheren Informationen. Die Schießerei ereignete sich am Montagmorgen (Ortszeit) in einer Bank in der Innenstadt von Louisville in den USA.

Mehr in Kürze.