Berichte über Schüsse: Offenbar zahlreiche Tote bei Festival in Los Angeles

Von: Martina Lippl

Teilen

Tote und Verletzte bei Schießerei in der Nähe einer großen Feier zum Chinesischen Neujahr in Monterey Park (Kalifonien/USA). © Allison Dinner/imago

In Kalifornien (USA) sind bei einem Festival zum Chinesischem Neujahr Schüsse gefallen. Das berichten Medien. Es soll Tote und Verletzte geben.

Los Angeles – Beim Lunar New Year Celebration im Montereypark in der Nähe von Los Angeles sind mindestens zehn Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Der schreckliche Vorfall ereignete sich demnach gegen 22 Uhr Ortszeit. Tausende Menschen waren in dem Park bei dem Chinesischen Neujahrs Festival versammelt. Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist ein Großaufgebot der Polizei zu sehen und wie Rettungskräfte offenbar verletzte Opfer auf Tragen versorgen.

Tote und Verletzte bei Schießerei

Wie die Los Angeles Times berichtet, soll ein Mann mit einem Maschinengewehr laut Augenzeugenberichten in der Gegend gewesen sein. Die Schießerei habe demnach in einem Tanzclub in der Nähe des Neujahrsfestivals stattgefunden.

Zehntausende hatte sich am Samstag zum Beginn des zweitägigen Festivals versammelt. Das „Lunar New Year“-Event sei eines der größten in der Region.

Chinesen in aller Welt haben nach dem traditionellen Mondkalender in der Nacht auf Sonntag das neue Jahr begrüßt. Das Jahr des Hasen, dem vierten der zwölf Tierkreiszeichen in der chinesischen Mythologie, soll laut Wahrsagern unter anderem für Harmonie und Langlebigkeit sorgen.

Mehr Infos in Kürze. Dieser Text wird laufen aktualisiert.