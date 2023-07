„Verbotener Planet“ überrascht Forschungsteam – „Außergewöhnlicher Überlebenskünstler“

Von: Tanja Banner

Der Planet Halla (schwarzer kleiner Himmelskörper) umkreist den Riesenstern Baekdu viel zu nah, um zu überleben. Trotzdem existiert er noch. (Künstlerische Darstellung) © W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

Ein Forschungsteam untersucht einen Planeten, den es eigentlich gar nicht geben dürfte. Wie kann es sein, dass der „verbotene Planet“ Halla überlebt hat?

Hawaii – Überall in der Milchstraße verschlingen Sterne die Planeten, die sie umkreisen. Auch der Erde steht dieses Schicksal in ferner Zukunft bevor, denn wenn die Sonne in etwa fünf Milliarden Jahren ihren Wasserstoff verbraucht hat, bläht sie sich auf und wird mindestens die Planeten Merkur, Venus und Erde verschlingen. Nun hat ein Forschungsteam um den Astronomen Marc Hon von der Universität Hawaii jedoch einen Planeten entdeckt, der diesem Schicksal offenbar entgangen ist. Die Studie wurde im renommierten Fachjournal Nature publiziert.

Der Planet Halla (8 UMi b) umkreist den Stern Baekdu (8 UMi) in einer Entfernung von etwa 69 Millionen Kilometern – das ist ungefähr die Hälfte der Entfernung zwischen Erde und Sonne (150 Millionen Kilometer). Der Stern verbrennt in seinem Kern bereits Helium, was für das Forschungsteam ein Hinweis darauf ist, dass er sich bereits einmal zu einem roten Riesenstern aufgebläht hat. Doch warum ist der Planet Halla dieser gewaltigen Größenveränderung nicht zum Opfer gefallen? Das fragte sich das Forschungsteam und machte sich auf die Suche nach einer Erklärung.

Name: Baekdu (8 Ursae Minoris) Typ: Roter Riesenstern Sternbild: Kleiner Bär Masse: 1,8 Sonnenmassen Radius: 9,9 Sonnenradien Temperatur: 4574,25 Grad Celsius Exoplanet: Halla (8 Ursae Minoris b)

„Verbotener Planet“ Halla hätte von seinem Stern verschlungen werden müssen

„Die Verschlingung eines Planeten hat katastrophale Folgen, entweder für den Planeten oder für den Stern selbst – oder für beide“, erklärt Hon, der Hauptautor der Studie, in einer Mitteilung. „Die Tatsache, dass Halla es geschafft hat, in unmittelbarer Nähe eines Riesensterns zu überleben, der ihn sonst verschlungen hätte, macht den Planeten zu einem außergewöhnlichen Überlebenskünstler.“

Beim Exoplaneten Halla handelt es sich um einen „heißen Jupiter“, einen Planeten, der mindestens die Masse des Jupiter hat, dessen Oberflächentemperatur deutlich über der des Jupiter (–108 Grad Celsius) liegt. Die Forschung geht davon aus, dass heiße Jupiter sich einst auf weit entfernten Umlaufbahnen um ihre Sterne befunden haben, bevor sie weiter nach innen gewandert sind. Im Fall von Halla erscheint das den Forscherinnen und Forschern jedoch unwahrscheinlich.

Hat Exoplanet Halla ein Doppelsternsystem umkreist?

Stattdessen hat das Forschungsteam die Theorie, dass der Stern Baekdu einst möglicherweise Teil eines Doppelsternsystems gewesen sein könnte. Wären die beiden Sterne zu einem verschmolzen, hätte das verhindern können, dass einer von ihnen sich so weit aufbläht, dass der Planet verschluckt wird. „Wenn ein Stern allein zu einem roten Riesen geworden wäre, hätte er Halla verschlungen – wenn er jedoch mit einem Begleitstern verschmolzen wäre, wäre er direkt in die Heliumverbrennungsphase übergegangen, ohne groß genug zu werden, um den Planeten zu erreichen“, erklärt Co-Autor Daniel Huber in einem Artikel auf der Plattform The Conversation.

Eine weitere Erklärung für das Überleben des Planeten Halla könnte sein, dass der Planet erst vor relativ kurzer Zeit „geboren“ wurde. Durch die brutale Kollision zwischen zwei Sternen könnte eine Wolke aus Gas und Staub entstanden sein, in der sich der Planet gebildet hat. „Mit anderen Worten: der Planet Halla könnte ein kürzlich geborener Planet der ‚zweiten Generation‘ sein“, schreibt Huber weiter.

Halla ist „eine Art verbotener Planet“

Studienleiter Hon ergänzt: „Die meisten Sterne befinden sich in Doppelsternsystemen, aber wir verstehen noch nicht ganz, wie sich Planeten um sie herum bilden können. Daher ist es plausibel, dass es dank der Wechselwirkungen zwischen den Doppelsternsystemen mehr Planeten um hoch entwickelte Sterne herum geben könnte.“

Wie auch immer der Planet Halla es geschafft hat, zu überleben – eins ist klar: Er ist „eine Art verbotener Planet“, formuliert es Hon gegenüber der New York Times. „Der Stern selbst könnte eine sehr ungewöhnliche Geschichte haben, die es dem Planeten ermöglicht hat, in einer so geringen Entfernung um einen ansonsten eher unwirtlichen Wirtsstern zu überleben.“ (tab)