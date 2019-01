Eine deutsche Urlauberin aus Köln wird seit Neujahr in Australien vermisst. Mit einem roten Rucksack auf dem Rücken machte sie sich auf den Weg. Noch gibt es kein Lebenszeichen von der Frau

Touristin aus Köln in Australien spurlos verschwunden - Polizei hat schlimmen Verdacht

Update vom 13. Januar 2018: Am Neujahrstag war die Frau aus Köln in der Stadt Alice Springs (Australien) mit einem roten Rucksack auf dem Rücken zu einer Wanderung aufgebrochen. Zwei Wochen ist das nun her. Die Polizei hat versucht die 62-Jährige im australischen Outback noch lebend zu finden. Doch nun haben die Behörden die Suche eingestellt. Sie befürchten, dass die Kölnerin sich im Outback verirrt hat.

Mit Hubschrauber und Drohnen habe die Polizei im australischen Hinterland „große Flächen“ nach der deutschen Urlauberin gesucht, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Leider ohne Erfolg. Auf ein Gewaltverbrechen gäbe es keine Hinweise, heißt es weiter.

Vermisst in Australien: Ist die deutsche Urlauberin verdurstet?

In der menschenleeren Gegend ist es aktuell extrem heiß. Tagsüber herrschen Temperaturen bis zu 45 Grad. Eine Tour im Outback ist gefährlich. Immer wieder kommt es vor, dass Touristen in der Hitze ihre Kräfte überschätzen und sich verlaufen.

Deutsche Touristin in Australien spurlos verschwunden - Polizei veröffentlicht Foto

Erstmeldung vom 9. Januar 2019:

Alice Springs - Die 62 Jahre alte Frau wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch zuletzt gesehen, als sie sich am Morgen des 1. Januar von einem Hotel der Stadt Alice Springs aus auf den Weg zu einer Wanderung machte. Alice Springs ist die einzige größere Ortschaft im australischen Outback, dem nur wenig besiedelten Hinterland im Zentrum Australiens. Die Temperaturen erreichen dort tagsüber derzeit mehr als 40 Grad.

Das Verschwinden der Deutschen fiel erst einige Tage später auf

Das Verschwinden der 62-jährigen Frau fiel erst nach einigen Tagen auf, weil sie nicht mehr in ihre Unterkunft zurückgekehrt war. Ursprünglich hätte sie dort am 5. Januar auschecken sollen. Die Polizei leitete daraufhin eine großangelegte Suche ein, auch mit Hilfe einer Drohne. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Frau in knielangen Jeans, rotkarierter Bluse und mit rotem Rucksack auf dem Rücken ihr Hotel verlässt. Die Polizei machte keine näheren Angaben dazu, aus welcher Region in Deutschland die Urlauberin stammt.

Im australischen Outback kommt es immer wieder vor, dass Touristen verloren gehen. Während einer Hitzewelle im Januar 2018 starb dort ein 32 Jahre alter US-Amerikaner. Im Februar 2017 kam ein deutsches Rentnerpaar von einem Wanderausflug nicht mehr zurück.

