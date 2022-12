Video zeigt „einen der besten Lifehacks“ – ihr braucht nur eine Toffifee-Verpackung

Von: Bjarne Kommnick

Toffifee-Verpackungen sind ein echter Hingucker. Ein Lifehack auf TikTok zeigt, wie sie sogar noch nach dem Gebrauch äußerst nützlich sein können.

Berlin – Das auffällige golden-silberne Aussehen von Toffifee-Verpackungen dürften fast jedem schon einmal ins Auge gefallen sein, der die Süßware gegessen hat. Doch den meisten bleibt nach dem Verzehr meist nichts anderes übrig, als die Verpackung wegzuschmeißen. Ein User auf TikTok hat nun ein Video gepostet, der einen Lifehack zeigt, wie aus Verpackungsmüll ein echter Haushaltsgegenstand werden kann.

Video auf TikTok zeigt Lifehack für Toffifee-Verpackungen

Denn die Verpackung, die aus 15 runden Formen für die einzelnen Karamell-Bonbons besteht, kann auch ohne Süßigkeit noch äußerst hilfreich sein. Der TikTok-Nutzer „benschharmin“ postet dafür ein Video, um den Trick zu erklären. Er filmt seine Kühltruhe, öffnet sie und zieht eine Toffifee-Verpackung heraus. Darin ist in diesem Fall jedoch nichts Süßes, sondern Eiswürfel in Toffifee-Form. Zuletzt ging auch ein TikTok-Lifehack viral, der zeigt, wie man Aldi-Kassierer langsamer machen kann.

Ein einfacher, aber genialer Lifehack mit einer Toffifee-Verpackung geht auf TikTok viral.

Hierbei dürfte es sich wohl um einen äußerst leicht umzusetzenden Lifehack handeln. Er kann jedoch sehr hilfreich sein, wenn eine entsprechende Eiswürfel-Form fehlt. Doch so simpel die Idee auch zu sein scheint, hatten diesen Trick längst nicht alle auf dem Schirm, wie die Community in den Kommentaren beweist.

„Lerne mehr als in der Schule“: Netz schwärmt von Toffifee-Eiswürfel-Trick

„Benscharmin“ selbst betitelt den Trick als „einen der besten Lifehacks auf TikTok“. Auch ein User schreibt „Wie schlau. Warum bin da nie ich darauf gekommen?“. Ein weiterer Nutzer kommentiert ebenfalls verwundert: „Mega - dass ich darauf nicht selbst gekommen bin“. Ein jüngerer Nutzer kommentiert: „Ich lerne bei TikTok mehr als in der Schule“.

Doch nicht allen schien diesen Trick bisher unbekannt zu sein. Ein Mann schreibt: „Das machen wir schon so lange so, wie ich mich an meine Kindheit zurückerinnern kann“. Ein weiterer User kommentiert ebenfalls: „Das haben wir schon als Kinder so gemacht“ Und selbstverständlich würden auch andere Verpackungen für diesen Zweck dienen, wie eine Nutzerin anmerkt: „Das geht auch mit Milka-Herzen-Verpackungen oder Adventskalendern“.

„Super für Partys“: TikTok-Nutzer geben kreative Tipps für Toffifee-Eiswürfel

Besonders für große Anlässe, wo die eigene Eiswürfel-Form-Kapazität nicht ausreicht, dürfte dieser Trick äußerst hilfreich sein. Ein TikTok-User gibt sogar noch einen weiteren Tipp: „Mach noch ein Stück Limette oder Minze rein, dann bist du auf dem nächsten Level“.

Eine Frau schreibt: „Mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe geht das auch in Bunt, super für Partys“. Eine andere Nutzerin weist darauf hin, dass sich die Formen auch super für Farben-Mischen beim Malen eigenen würde. Mittlerweile hat das Video rund 50.000 Likes und wurde hundertfach kommentiert.