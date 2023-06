Viele Verletzte nach Schüssen in Illinois

Teilen

Schusswaffen werden in einem Waffengeschäft in den USA angeboten (Symbolbild). In einem Vorort von Chicago sind Medienberichten zufolge Schüsse gefallen. © Andrew Selsky/AP

Bei einer Party zum Gedenktag „Juneteenth“ fallen in einem Vorort von Chicago Schüsse. Mindestens zehn Menschen werden verletzt.

Chicago - Nach Schüssen in einem Vorort von Chicago sind Medienberichten zufolge viele Menschen verletzt worden. Im Ort Willowbrook (Illinois) hatte es den Sendern ABC und CBS zufolge in der Nacht zum Sonntag mindestens zehn Verletzte gegeben, nachdem bei einer Party zum Gedenktag „Juneteenth“ das Feuer eröffnet worden war. Der Vorfall ereignete sich demnach etwa um Mitternacht auf einem Parkplatz. Die Hintergründe zur Tat blieben zunächst unklar.

US-Präsident Joe Biden hatte den 19. Juni erst 2021 zum nationalen Feiertag erklärt. An „Juneteenth“ wird in den USA des Endes der Sklaverei gedacht. An jenem Tag im Jahr 1865 war die Emanzipations-Proklamation zur Befreiung der Sklaven in Texas bekannt gemacht worden. In dem südlichen Bundesstaat und einigen weiteren US-Bundesstaaten war „Juneteenth“ schon seit längerem ein Feiertag. dpa