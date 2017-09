Viertelmillion Menschen will sich vom thailändischen König verabschieden

Vor und einem Jahr starb der thailändische König Bhumibol Adulyadej. Seine Einäscherung wollen nun rund eine Viertelmillion Menschen verfolgen.

Bangkok - Zur Einäscherungszeremonie des vor rund einem Jahr verstorbenen thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej erwarten die Behörden rund eine Viertelmillion Trauernde in Bangkok. Das gab der Chef der Militärführung, Prawit Wongsuwon, am Freitag bekannt. Um den Massenandrang zu kanalisieren, werde es an verschiedenen Orten Nachbauten des kunstvoll errichteten Scheiterhaufens geben. Rund 70.000 Sicherheitskräfte sollen für Ordnung sorgen. Die Zeremonie beginnt am 25. Oktober und dauert insgesamt vier Tage.

Der Leichnam Bhumibols war gut zwei Wochen nach seinem Tod am 13. Oktober vergangenen Jahres in Bangkok aufgebahrt worden. Mehr als elf Millionen Menschen erwiesen dem verstorbenen Monarchen laut Palast seither die letzte Ehre.

An dem kunstvollen Scheiterhaufen im Großen Palast arbeiten Handwerker und Künstler seit Monaten. Viele Thailänder verehren den König mit nahezu religiöser Hingabe. Bhumibol war der dienstälteste Monarch der Welt. Die regierenden Militärs fördern den Kult um den König nach Kräften.