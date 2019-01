Schlimmes Video: Lkw-Fahrer rast in Gegenfahrbahn - dort steht Mutter mit Baby

Ein erschreckendes Video zeigt, wie ein Lkw-Fahrer in die Gegenfahrbahn rast - dort steht eine Frau mit ihrem Baby im Arm.

Vietnam - Ein kurzer Clip hält den Moment fest, in dem ein Lkw-Fahrer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verliert und auf die Gegenfahrbahn rast. Dort steht eineMutter mit ihrem kleinen Kind im Arm - ein Video, das auch weit über die Landesgrenzen von Vietnam heraus für Gänsehaut sorgt.

Das einmütige Video sorgt im Netz gerade für viel Aufregung: Der heftige Vorfall ereignete sich vergangenen Montag (10. Dezember) in Vietnam und wurde durch eine Dashboard-Kamera von einem anderen Autofahrer aufgenommen. Am Anfang des Videos scheint er auf einer zweispurigen Straße, die durch eine Mittelplanke von der Gegenfahrbahn getrennt wird, nach einem Parkplatz zu suchen. Als ein silberner Wagen aus einer rechten Seitenstraße ausfahren will, gewährt der Fahrer mit der Kamera im Auto den Vorrang. Bis dahin eine normale Situation im Straßenverkehr - doch bereits einen kurzen Moment später folgt der Schock.

+ Das Auto mit der Kamera lässt den silberenen Wagen ausfahren. In dem Moment brettert der Lkw bereits durch die Mittelplanke. © Screenshot Facebook

Frau mit Kind steht am Fahrbahnrand in Vietnam - plötzlich rast ein Lkw auf sie zu

Plötzlich geht alles ganz schnell: Ein Lkw-Fahrer, der eigentlich auf der anderen Fahrbahnseite unterwegs ist, scheint die Kontrolle über seinen Wagen zu verlieren. Er kommt von seiner Fahrbahn ab, rast mit hoher Geschwindigkeit durch die Mittelplanke und kracht in mehrere parkende und in das silberne fahrende Auto. Wer bei dem Video (Nicht ganz so erschütternd: Studenten beim Liebesspiel auf Uniflur erwischt - Video zeigt pikantes Detail) aus Vietnam jedoch genauer hinsieht, wird merken: Neben einem der parkenden Autos steht die ganze Zeit eine Frau mit ihrem Baby im Arm.

+ Die Frau mit ihrem Kind (rechts) rennt gerade rechtzeitig los, um einem sicheren Tod zu entgehen. © Screenshot Facebook

Der Lkw kommt genau auf die Mutter zu. Das Video aus Vietnam zeigt weiter, wie die Frau gerade noch rechtzeitig losrennt um ihrem Kind und sich selbst das Leben zu retten. Sie rennt aus dem Bildausschnitt heraus, doch scheint den Horror-Unfall lebend überstanden zu haben. Was passiert wäre, wenn die Frau nicht so schnell reagiert hätte, will man sich gar nicht ausmalen: Das Auto, neben dem sie und ihr Baby noch einen kurzen Augenblick zuvor standen, wird von dem Lkw komplett zerstört und weggeschleudert. Der Unfallverursacher kommt erst zum Stehen, als er in einem Graben neben der Straße landet.

Video von Horror-Crash aus Vietnam: Ende lässt Zuschauer beunruhigt zurück

Der Fahrer des silbernen Wagens scheint den heftigen Crash ebenfalls überstanden zu haben. Er steigt jedoch sofort aus seinem zerstörten Auto aus und rennt zu der hinteren Tür. Dann endet das Video. Ob jemand auf dem Rücksitz saß und verletzt wurde, ist nicht ersichtlich. Mit einem großen Schock haben sicherlich alle Beteiligten erstmal zu leben. Wieso der Lkw-Fahrer aus Vietnam auf einmal jegliche Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist nicht bekannt.

Das Video, welches von ViralHog geteilt wurde, sahen auf Facebook innerhalb eines Tages bereits mehr als 100.000 Menschen, über 300 Mal wurde der Clip geteilt. Vor kurzem ging ein Video aus Russland im Netz viral: Heiße Russin springt in See - es endet verheerend, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.